SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ calato il sipario anche sul quarto appuntamento della stagione teatrale del Concordia di San Benedetto, promossa dal comune e dall’Amat, con il contributo di MiC e Regione Marche.

A calcare le scene, giovedì 15 e venerdì 16 febbraio, è stata l’attrice Vanessa Scalera che, insieme a Daniela Marra, Giovanni Anzaldo e Michela Martini, ha interpretato la pièce “La sorella migliore”, su testo di Filippo Gili e con la regia di Francesco Frangipane. Intensa, coinvolgente e convincente l’interpretazione della Scalera e di tutto il cast, che è riuscito a trasmettere, con naturalezza e fluidità, quel soffocante sentimento di disagio e di non-detto che sembra aleggiare tra le parole e i gesti di tutti i personaggi che, chiusi in una stanza, oltre che in sé stessi, si muovono con circospezione, dicendo, ma non dicendo.

Un fratello, Luca. condannato per undici anni ai domiciliari per aver ucciso in un incidente stradale una donna che, però, aveva, al momento dell’incidente, la prospettiva di pochi mesi di vita; una sorella, Sandra, che per otto anni lo ha ospitato in casa, con la promessa di fare con lui un bel viaggio alla scadenza del periodo di reclusione, e un’altra sorella, Giulia, che è anche il suo avvocato, e che arriva dicendogli che può far riaprire il processo riducendogli la pena perché, grazie alla scoperta che la donna sarebbe comunque morta pochi mesi dopo, la colpa del fratello si alleggerirebbe. Nasce così, da questo episodio, e si intensifica sempre di più, un dramma famigliare che riporta a galla vecchi asti e incomprensioni, sensi di colpa e rimorsi e che mette i protagonisti di fronte a scomode verità e a celati sentimenti, fino alla scoperta dell’amara verità: se Giulia sapeva tutto sin dall’inizio, perché ha deciso di tenerlo nascosto, rifiutandosi di alleviare al fratello il terribile peso della sua forzata e claustrofobica reclusione? E soprattutto, chi è, in realtà, la sorella migliore? Giulia, che non ha voluto fare al fratello nessuno sconto, o quasi, insegnandogli che bisogna pagare per i propri errori o Sandra, che, invece, ammette che, al suo posto, non gli avrebbe taciuto nulla, ma, alla fine, non gli rivela comunque quello che ha scoperto?

L’interrogativo resta nello spettatore, che mai riuscirà a trovare una risposta univoca a ciò che è giusto e moralmente accettabile e ciò che non lo è, persino in una situazione complessa come questa, in cui anche l’amore fraterno sembra passare in secondo piano rispetto al senso del dovere e al “morally correct”. Una tragedia delle coscienze, una lotta tra peccato e perdono, tra colpa e punizione, portata sul palco con scioltezza e disinvoltura fino allo scioglimento finale che, però, al tempo stesso, lascia aperta qualsiasi conclusione, invitando lo spettatore alla riflessione.