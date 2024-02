SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Venerdì 23 febbraio, a partire dalle ore 17,30, la sede CNA di San Benedetto (viale Nazario Sauro, 162) ospiterà un incontro informativo dedicato alle opportunità a disposizione delle aziende marchigiane.

Di fronte a una platea di imprenditori del territorio, il direttore della CNA di Ascoli Piceno Francesco Balloni, il direttore territoriale del confidi Uni.Co. Massimo Capriotti e l’assessore regionale alle Attività produttive Andrea Maria Antonini approfondiranno un tema cruciale in prospettiva futura, illustrando alle imprese le principali opportunità di finanziamento e investimento a disposizione in ambito regionale.

«In una fase particolarmente delicata per il tessuto imprenditoriale del Piceno, è importante cogliere tutte le opportunità di rilancio che si presenteranno da qui alle prossime settimane – affermano i direttori Balloni e Capriotti – Grazie alla partecipazione dell’assessore Antonini, l’incontro contribuirà a fare chiarezza sui bandi regionali pubblicati o in uscita, consentendo alle imprese di conoscere più da vicino le potenzialità di strumenti come Credito Futuro Marche, che in pochi giorni ha già ottenuto un significativo riscontro in termini di adesioni e domande presentate».

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici CNA di Ascoli (0736.42176/ascoli@cnapicena.it) o San Benedetto (0735.658948/sanbenedetto@cnapicena.it).