SAN BENEDETTO – Dibattere sulla microbiologia ricordando Augusto Capriotti

Si è configurato come un vero e proprio evento di debate l’incontro che gli studenti delle classi 4F, 4E e 5D hanno avuto lo scorso 24 gennaio con due docenti dell’Università di Sassari, nell’ambito delle attività di orientamento programmate dal Liceo Scientifico Statale “B. Rosetti” di San Benedetto del Tronto per favorire il percorso di transizione tra la scuola secondaria e l’università.

Collegati on line dalla Sardegna Marilena Budroni e Giacomo Zara, rispettivamente ordinaria di Microbiologia agraria e ricercatore dell’Istituto di Microbiologia Agraria e Applicata dell’Università di Sassari.

L’appuntamento dal titolo “Microbiologia di base vs Microbiologia applicata” si è svolto in Aula Magna, dove i due ricercatori nell’ambito della microbiologia si sono sottoposti ad un confronto progettato in sinergia dal professor Leone Damiani, docente di Scienze Naturali nelle due classi quarte, e dalla professoressa Francesca Nanni, docente di italiano nella classe quinta nonché referente del gruppo Debate del Liceo Rosetti. Infatti l’evento è stato gestito dagli studenti che fanno parte del gruppo Debate i quali hanno svolto la funzione di moderatori e giudici della discussione tra Budroni e Zara. Il dibattito si è articolato in cinque round, ciascuno dei quali ha previsto domande degli studenti e risposte dei ricercatori. I quesiti posti sono stati i seguenti: “Come hai scelto il tuo settore di ricerca?”; “Appassionami alla tua specifica ricerca”; “Quali sono i riscontri della tua ricerca nella vita di tutti i giorni?”; “Quale figura del tuo ambito scientifico ti ha colpito?”, cui sono seguite, nel quinto round, altre domande in fuoco di fila poste sempre dagli studenti del gruppo Debate che hanno gestito anche la fase finale della votazione con uno specifico modulo di valutazione. A svolgere il ruolo di moderatore è stato lo studente Carlo Perosa.

Un evento che è servito a supportare, in modo originale e creativo, il percorso di Orientamento delle tre classi, rinforzando inoltre un legame forte tra l’ateneo sardo e il liceo Rosetti, legame non casuale, ma sorto intorno alla figura dello scienziato sambenedettese Augusto Capriotti, cui è intitolato l’Istituto di Microbiologia Agraria e Tecnica dell’Università di Sassari. Nel novembre del 1964, infatti, Augusto Capriotti venne chiamato da quell’ateneo a coprire la cattedra di Microbiologia Agraria, disciplina grazie alla quale fu costituito l’Istituto di ricerca. Una carriera brillante quella di Capriotti che ha operato in Europa e negli USA spaziando dalla microbiologia delle fermentazioni alla microbiologia marina; dalla microflora del terreno a quella delle carni (fondamentali i suoi studi sui lieviti), purtroppo tragicamente troncata nel 1970 da un incidente stradale avvenuto in Sardegna. Uno scienziato schivo, poco incline ad atteggiamenti da ‘barone’, totalmente dedito agli studi e legato alla sua città, dove, si legge sul sito del Comune di San Benedetto, intendeva “creare un grande centro di ricerche biologiche marine. Il progetto ottenne un cospicuo finanziamento da Consiglio Nazionale delle Ricerche mentre il Comune si impegnò a mettere a disposizione una palazzina”.