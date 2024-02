SAN BENEDETTO – Stefano Coco, portiere rossoblu, ha parlato ai microfoni della società in vista della trasferta contro il Fossombrone.

“Stiamo preparando bene la partita, siamo convinti di avere il potenziale per portare a casa i tre punti, anche se l’avversaria è insidiosa. Sarà una lotta come contro Fano e Vastogirardi. La sosta è servita per ricaricare le batterie, ora siamo pronti a ripartire più forte che mai in questo rush finale. Come ho vissuto la mia prima stagione alla Samb? Non è semplice sicuramente, è una piazza con tante aspettative ma sono convinto che partita dopo partita riuscirò a dimostrare tutto il mio potenziale, il mio motto è testa bassa e lavorare. Cosa mi aspetto in questo finale di stagione? Vogliamo vincere il campionato, siamo un bel gruppo, lavoriamo sodo con lo staff. La parata più bella? Quella contro l’Avezzano non fu facile al rientro, ma tutte le parate sono difficili, spesso anche un pallone banale può risultare insidioso se non si affronta con la giusta concentrazione”.