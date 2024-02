SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una nuova postazione per la defibrillazione precoce presso la Chiesa di Cristo Re di Porto D’Ascoli.

E’ stata inaugurata lo scorso 13 febbraio, nel piazzale antistante la parrocchia, con il tradizionale taglio del nastro alla presenza del parroco, Don Gianluca Rosati. Prosegue senza sosta il Progetto “Rotary a cuore aperto” che, prefiggendosi l’encomiabile obiettivo di dotare quanti più punti strategici del territorio con il prezioso strumento “salva-vita”, raggiunge oggi l’undicesima unità. Sono infatti undici, al momento, le postazioni pubbliche di defibrillazione precoce sistemate lungo la Riviera delle Palme e nelle località dell’immediato entroterra grazie alla donazione della rete organizzativa composta dal Rotary Club San Benedetto Nord con il Rotary Club San Benedetto del Tronto e i locali Inner Wheel Club e Rotaract Club, nonché, fondamentale, il partenariato del Centro di Formazione Misericordie d’ Italia.

Una nuova postazione, dicevamo, donata dai coniugi Angelo Camaioni e Vincenza Malaspina, soci, rispettivamente, del Rotary Club San Benedetto Nord e dell’ Inner Wheel Club, nonché, naturalmente, attivi parrocchiani di “Cristo Re”.

Il prezioso strumento è stato sistemato all’esterno della casa parrocchiale, allarmato e video sorvegliato, ma fruibile da tutti quelli che si dovessero trovare in emergenza nel popoloso e frequentatissimo quartiere. Al tradizionale taglio del nastro sono poi seguiti i saluti istituzionali presso il Teatro della Parrocchia, con il Presidente del RC San Benedetto Nord, Dario Chiaretti, e i coniugi Camaioni che hanno consegnato direttamente al Parroco il defibrillatore semi- automatico che è stato immediatamente messo in funzione. Hanno partecipato all’evento, per il Comune di San Benedetto del Tronto l’Assessore Laura Camaioni, e, ancora, Giuseppe Formentini, presidente del Rotary Club San Benedetto del Tronto partner del Progetto, Alessandro Speca, past president RC San Benedetto Nord e Formatore di IRC Comunità per il Centro di FormazioneMisericordied’Italia, nonché Andrea De Blasi in rappresentanza della BMM Instruments di Massignano. Al termine dell’incontro è stato illustrato dettagliatamente il progetto e l’importanza della Legge del Buon Samaritano (Legge 116/2021), che ha avuto il merito di stimolare ancora di più la diffusione della cultura della Defibrillazione Precoce e ribadendo in modo chiaro l’estraneita da responsabilità legali per chi, pur senza essere formato, utilizzi in caso di necessità il defibrillatore. A conclusione dell’iniziativa i Volontari della Misericordia hanno offerto ai presenti una simulazione della manovra di disostrzione delle vie aeree sull’adulto e sul neonato.