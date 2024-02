SAN BENEDETTO – Per gli utenti della biblioteca comunale “Giuseppe Lesca” è in arrivo un’importante novità: da venerdì 1° marzo entrerà in vigore l’apertura non-stop dalle 8:30 alle 19:30 dal lunedì al venerdì. Il sabato l’orario di apertura andrà dalle 8:30 alle 13.

È stata appena potenziata anche la sede periferica di Porto d’Ascoli. Dopo l’apertura mattutina del sabato, dalle 8:30 alle 12:30, avvenuta lo scorso novembre, la nuova biblioteca di quartiere è già cresciuta.

Da metà gennaio, infatti, la sala lettura della delegazione comunale ospita ogni venerdì, in orario 9-13 e 14:30-18:30, uno sportello di facilitazione digitale realizzato in collaborazione con la Regione Marche nell’ambito del progetto “Bussola digitale. Orientiamo le Marche”.

Restano invariati gli orari e i servizi della sezione Bambini-Ragazzi (fasce di età 0-6 anni, 4-7 anni e 8-13 anni), nella quale è stato attivato di recente il presidio settimanale “Un lunedì da lettori” di sostegno alla genitorialità.

“La scelta di ampliare l’orario da 55 a 60 ore alla settimana – dice l’assessore alla cultura Lia Sebastiani – è stata fortemente richiesta dagli utenti delle sale studio, soprattutto dagli studenti universitari, i quali hanno potuto esprimere i propri suggerimenti nel corso di alcune indagini condotte dalla stessa Biblioteca”.

Prosegue: “Il potenziamento è oltretutto funzionale alla realizzazione di due progetti inclusivi e socio-aggregativi entrambi denominati “Officina Lesca” e finanziati rispettivamente dal Ministero della Cultura -CEPELL e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Giovanili, per un valore complessivo di circa 200 mila euro. Tra le azioni previste dai due progetti, anche numerose aperture straordinarie nel fine settimana e dopo cena con un incremento di oltre 300 ore l’anno”.