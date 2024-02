SAN BENEDETTO – Si rende noto che è giunto a conclusione il periodo per la presentazione di proposte per la gestione dell’area dell’ex-Bambinopoli. Alla scadenza fissata per il 13 febbraio in Comune sono pervenute due proposte.

Nella mattina di giovedì 15 febbraio, la Commissione presieduta dal dirigente Giorgio Giantomassi e composta dai direttori Marco Cicchi e Lanfranco Cameli, ha iniziato l’esame della documentazione presentata.