MONTEPRANDONE – Appuntamenti sociali.

Sabato 17 febbraio, l’Amministrazione comunale consegnerà alla cittadinanza due spazi verdi urbani riqualificati e sistemati. Si tratta del parco Cinque Colli, situato in via Tevere a Monteprandone e del parco della Gentilezza, sito in via Alfieri a Centobuchi.

Nei due parchi sono stati installati scivoli, molle, altalene, bilico, giochi combinati con scivoli e altre attività ludiche che consentono la fruizione contemporanea da parte di tanti bambini in sicurezza grazie alla realizzazione di adeguata pavimentazione antitrauma.

Sono strutture ludiche certificate, scelte tenendo conto della funzionalità delle strutture offerte, della qualità e provenienza dei materiali e del loro posizionamento ottimale per una migliore fruibilità da parte dei piccoli utenti. L’investimento è stato di 60.000 euro di fondi di bilancio.

“I parchi sono luoghi di incontro, di gioco, di condivisione per i più piccoli, ma non solo – spiegano il sindaco Sergio Loggi e l’assessore ai parchi Fernando Gabrielli – la nostra Amministrazione comunale, da tempo, ha deciso di investire sulla realizzazione di parchi pubblici riqualificando aree verdi esistenti o creandone di nuove. Consegnare alla cittadinanza un nuovo parco, in questo caso due nuovi parchi in aree del territorio densamente popolate, vuol dire avere cura del verde pubblico e di chi lo vive”.

I due momenti inaugurali si terranno, sabato 17 febbraio, alle ore 15, al parco Cinque Colli e, alle ore 16, al parco della Gentilezza. La cittadinanza è invitata a partecipare.