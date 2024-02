MONTEPRANDONE – La Maratonina di Centobuchi numero 33 ritrova la mezza maratona di 21,097

chilometri

La Maratonina di Centobuchi è destinata ad entrare nel libro di storia di

tutte le manifestazioni sportive svolte nel territorio comunale di

Monteprandone che attende la fatidica data di domenica 18 febbraio, dove

esploderà la grande festa del podismo di inizio stagione nella frazione di

Centobuchi.

L’interesse e il blasone della Maratonina hanno varcato i confini di tutte

le Marche: il merito è tutto dell’Avis Monteprandone Podistica Centobuchi

capitanata dal presidente Mario Calvaresi che, con la collaborazione del

direttivo, di tutti i soci, e della locale sezione AVIS, è pronta ad

assicurare il perfetto svolgimento della competizione che ha nell’ex

azzurro della maratona Denis Curzi il testimonial, oltre a far parte dei

circuiti Grand Prix Strada Marche 2024, Criterium Regionale Marche, Piceni

e Pretuzi.

Quella di quest’anno, l’edizione numero 33, riproporrà la distanza della

mezza maratona di 21,097 (il 2018 ultimo anno di svolgimento) che abbraccia

le strade di Centobuchi, la zona industriale e lambendo anche i confini con

Monsampolo. Alla mezza maratona si affianca la non competitiva cronometrata

di 11 chilometri e dalla camminata ludico-motoria di 3 chilometri.

La 21 e la 11 chilometri, lasciando la via Salaria che verrà percorsa

soltanto al primo chilometro dopo la partenza (da piazza dell’Unità alle

9:15), andranno di pari passo sullo stesso tracciato fino al chilometro 7

dopo aver passato il quartiere Molino. Nella zona industriale, all’altezza

della sede di GLS la prima deviazione per la non competitiva verso il

traguardo di piazza dell’Unità. La 21 chilometri si spingerà fino alla sede

di Carlini Gomme per effettuare un nuovo giro della zona industriale e

ritornare in piazza dove il pubblico, oltre alla partenza, vivrà le

emozioni dell’arrivo per tutte e due le distanze.

“Sono già numerosissime le adesioni di atleti di tutte le Marche e delle

regioni limitrofe, questo lascia sperare di avvicinarsi ai numeri che la

gara faceva registrare negli anni, precedenti la pandemia, con la presenza

prevista di circa 600 atleti. A tutti i partecipanti delle tre distanze non

faremo mancare nulla, dal ricco ristoro al pacco gara. Per coloro che

arrivano da fuori le Marche o da zone più lontane della regione, abbiamo

stipulato una convenzione con l’Hotel San Giacomo a Monteprandone” hanno

detto in una nota gli organizzatori dopo il sopralluogo tecnico svolto in

occasione di una prova percorso con alcuni appassionati podisti della zona.

A questo link 33° Maratonina di Centobuchi NUOVO PERCORSO – YouTube

<https://www.youtube.com/watch?v=xs7SUd49oEw> l’illustrazione del nuovo

percorso dell’edizione 2024.

ISCRIZIONI E MODALITA’

Iscrizioni su ENDU all’indirizzo https://api.endu.net/r/i/90965 (pagamento

al ritiro del pettorale) oppure via email iscrizioni@sportforyousrl.it e,

solo per le società aderenti al Criterium, sulla home page del circuito

Piceni & Pretuzi entro e non oltre le 20.00 di venerdì 16 febbraio. Il

servizio di cronometraggio e di stesura delle classifiche è curato da Sport

For You Srl – EVODATA Official Timer con chip alla scarpa da restituire a

fine gara.

Per info e contatti: +393296340595; www.podisticacentobuchi.it;

posta@podisticacentobuchi.it .