SAN BENEDETTO –

Nella riunione di martedì 13 febbraio la Giunta comunale ha approvato le seguenti delibere:

– la riadozione del programma triennale dei lavori pubblici 2024/2026, nel quale sono previste opere per un totale di oltre 24 milioni, e l’elenco annuale degli interventi per il 2024 per un totale di oltre 11 milioni;

– la destinazione dei proventi per il 2024 delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della Strada, stima a 1,55 milioni di euro, che saranno suddivisi tra interventi per la manutenzione della segnaletica stradale, potenziamento dell’attività di controllo svolta dal Corpo di Polizia Municipale e miglioramento della sicurezza stradale;

– le percentuali di contribuzione da parte del Comune per l’erogazione dei servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 2024. Tra i servizi coperti da stanziamenti del Comune rientrano la casa di riposo (93%), gli asili nido (61%), gli impianti sportivi (49%), i musei (2%), i servizi cimiteriali (34%), le mense scolastiche (56%), il mercato ittico (66%), il teatro (7%) e l’uso di locali non istituzionali (11%);

– lo Schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026, che dovrà poi essere presentato per l’approvazione in Consiglio comunale.