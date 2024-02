San Benedetto del Tronto, da anni la città assiste ad una… dittatura diversa

Perché figlia di un sistema egoistico che vede la punta del problema in chi, anche se la pensa diversamente, non lo dice per mantenere la ‘poltroncina’. Poi perchè manca totalmente la condivisione delle varie decisioni, spesso per interessi diffusi. Il compito dovrebbe essere delle maggioranze che mancano sempre di umiltà e usano il detto "Adesso comandiamo noi, quando tocca voi..." Insomma uno contro l'altro con i cittadini sempre più soli e trascurati

di Nazzareno Perotti