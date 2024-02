Torna “Sposi In Riviera”. Il 17-18 Febbraio, 20° Edizione presso il centro congressi Raffaello del Casale di Colli del Tronto.

Ingresso libero dalle ore 10 alle ore 20(con registrazione direttamente all’ingresso)

Tanti espositori, tutto dalla A alla Z per il tuo matrimonio.

Spettacoli, musica e domenica pomeriggio Sfilata di Moda Sposi con le nuove Collezioni.

La Wedding Simplify by Oriana Simonetti, regala fra tutte le coppie intervenute, l’organizzazione di 3 matrimoni.

Nel corso degli anni, oltre 27846 coppie hanno già semplificato l’organizzazione del proprio matrimonio grazie a Sposi in Riviera… Ecco perché:

Possono vedere e toccare con mano le migliori aziende (abbiamo selezionato solo quelle con recensioni stellari);

Le aziende riservano uno sconto esclusivo a Sposi in Riviera (vedrai lo stesso prodotto/servizio ma otterrai lo sconto)

Possono ammirare gli abiti delle nuove collezioni (anche indossati, grazie all’Affascinante Sfilata di Moda);

Velocizzano l’organizzazione del matrimonio (vedendo e toccando con mano tutto ciò che ti manca per realizzarlo);

Inoltre nel corso dei 20 anni, oltre 2500 fornitori provenienti dalle Marche, Abruzzo, ed anche a livello Nazionale, hanno trovato migliaia di Nuovi Clienti Grazie a Sposi in Riviera… Ecco perché:

Grazie a questo evento, con soli 2 giorni i fornitori conoscono tutte le coppie prossime al matrimonio e ne traggono il grande beneficio, di poter offrire a loro il proprio servizio.

Quindi “SPOSI IN RIVIERA” è cresciuta sempre più negli anni perché tutti ne hanno tratto solo ottimi benefici. Voto medio 5 Stelle.

​

PROGRAMMA:

Sabato e domenica apertura fiera sposi dalle ore 10 fino le ore 20 con oltre 60 espositori

Con assaggi di dolci, confetti, frutta, bollicine.

Dalle ore 16.30 in poi, spettacoli scuola di danza “Akkademia Le fate”, musica con le aziende presenti in fiera, premiazione alle aziende con attestato di partecipazione 20° Edizione, consegnata direttamente dall’organizzatrice Oriana Simonetti

Domenica ore 10 apertura con ingresso libero fino le ore 20

Dalle ore 16.30 in poi, musica, spettacoli, sfilata di moda Sposo, Sposa, delle nuove collezioni

A fine Sfilata si terrà un’estrazione di N°3 Voucher per l’organizzazione del matrimonio, offerti dalla Wedding Simplifyby Oriana Simonetti.

Le aziende che hanno stand espositivo e partecipano alla sfilata di moda sono:

Le acconciature curate da Armonia e Contrasti, il trucco curato daCentro estetico Settimo Cielo di Giacinta, le musiche e le coreografie curate da Oriana Simonetti e la presentazione di un abito realizzato direttamente da lei stilista dal 1987 presso le Grand Chic, Alessandra Bruni Atelier, La Maison Spose, Snoopy abbigliamento Anna Maria, l’addobbo floreale curato da Traini Eco Service, le musiche curate da Ubby D.j. presenta da Sandro Benigni e Maria Elena Costantini

Ore 19,45 brindisi finale con tutte le aziende presenti e spettacoli pirotecnici

Organizzazione Oriana grandi eventi di Simonetti Oriana, via Pontida 6 San Benedetto Del Tronto AP.

info@orianagrandieventi.it tel 3472629136

Organizzatrice da 28 anni di Fiere, Eventi, Concerti, Spettacoli, Convention, Ospiti, Partner Eventi Rai e Mediaset, Eventi a Tema, Dal 4 al 10 Febbraio presente a SanRemo, presso il Palafiori, con le sue 12 Nuove Proposte provenienti da tutta Italia, Partner Ufficiale di Casa Sanremo con l’Accademia AMC alta formazione artistica e Studio di Registrazione Play And Rec.

Inoltre le aziende espositrici sono: Malavolta auto, Limousine Carmine, Di Sante Mobili arredamenti, Lucy and the ant bros, Studio fotografico Villa Giorgio, Parco Dei Tigli, Francesca GiòAtelier, Casa Dell’arredamento, Studio Fotografico Tiziana Recchi, Pertur viaggi, Capricci preziosi, Pomodori e Tulipani di Ambra, Di Dionisio Atelier, Symbol Luigi Fedeli, Hotel Concorde, Ristorante La Montagnola, Confetti Corvaro, Fitup Di Paolo Filippo, Mosto Cotto Adriano, l’Allarmista, video maker e Photo Booth Serena Raschellà, Agenzia Viaggi Easy Going, Sami Gioielli, La Rosa Del Tango, D’Angelo Immobiliare, Angolo Del Sorriso di Ciccanti Sara, Luxuri And Beauty di Morra Jennifer, Luca Cartoonist, Fiorinelli Sposi, Fiori Maria Antonia Nanoni, Fiori e Bijoux Di Maoloni Francesca, Tony Revy D.j., Sergio Rapagnà Foto, Fedilla Design di Perozzi Federica, Ristorante La Fonte, Peccato di gola di Cognigni Loredana, Fratelli Forti Atelir, Amedeo Travel, Foto Giuseppe Sigismondi e Puts Petrus,Alessandra Doria wedding Music, Wild photography and videography, Sami Gioielli, La Rosa del tango, Come in una favola, Simona Porrea, Sonyla Beauty Salon, Antonio Gioielli di Coccia Antonio, Fiorista Straccia Sara, Camaioni dal 1930, Andrea Lopopolo chef frutta, Gruppo Sidama s.r.l., Sefora de Canistris musica, Creativamente Katy di Martella Katia, Antica Confetteria Del Corso, VeD Event Music, Oriana D’Addezio Euphemia Personal Voyager, Simona Marconi, Snep Mancini Michela, Cerimonie speciali Elisa Angelini, Nepi Arredamenti, Ed.An.Car di Edoardo Andreucci, Antonio Rubini moda.