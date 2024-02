FERMO – Il Questore di Fermo ha emesso, nei giorni scorsi, due provvedimenti di Ammonimento, entrambi per violenza domestica, ai sensi dell’art. 3 del D.L. n.93/2013 convertito in L. 119/2013.

Il primo dei due ha riguardato un italiano, quasi cinquantenne, il quale si è reso responsabile di una aggressione ai danni della compagna.

Il tutto sarebbe avvenuto a seguito dell’ennesimo e violento litigio domiciliare, scaturito per futili motivi.

A seguito dei maltrattamenti, la donna si è recata al Pronto Soccorso, ove ha raccontato quanto accaduto in casa.

Stando alla ricostruzione, avrebbe ricevuto diversi schiaffi in testa, unitamente ad un pugno in pieno viso; per poi continuare con percosse e spintoni sul letto, cingendole addirittura le mani al collo.

Il tutto ha arrecato alla donna molteplici lesioni al collo, al polso ed al labbro, con una prognosi di 15 giorni.

Anche nel secondo caso di Ammonimento si tratta di violenza tra coniugi, come ricostruito da personale delle Forze dell’Ordine.

La vittima, una donna residente a Porto San Giorgio, la quale lo scorso 29 dicembre chiedeva l’intervento di una pattuglia presso la propria abitazione,

Come nel primo caso, il tutto è scaturito da una lite violenta avvenuta alla presenza dei figli minori della coppia.

L’uomo, rincasato da poco, iniziava a lanciarle addosso degli oggetti, ad insultarla e a percuoterla fino a scaraventarla sul letto.

La donna riuscendo a divincolarsi, ha richiesto i soccorsi, i quali giungevano prontamente sul posto.

Tale lite, come accertato successivamente, non sarebbe stato un episodio isolato, perché la vittima subiva da diverso tempo le violenze.

Queste, però, non erano mai denunciate alle Forze di Polizia, evitando in alcune occasioni anche le cure da parte dei sanitari.

L’uomo infatti era già stato destinatario di una misura cautelare, il divieto di avvicinamento alla vittima ed ai luoghi da quest’ultima abitualmente frequentati.

Non solo: a costui era stata vietato di non avere con la compagna nessun tipo di comunicazione con qualsiasi mezzo diretto ed indiretto.

Come dichiarato dalla donna però, negli ultimi tempi, vi è stato un sostanziale aumento ed intensificazione degli episodi di violenza motivo per cui, il Questore ha ritenuto di intervenire in via d’urgenza nei confronti dell’uomo.

Per tutte le persone ammonite, la convocazione in Questura, ove personale di Polizia qualificato e specializzato in materia di violenze domestiche ha notificato ai destinatari i provvedimenti che rappresentano una sorta di avvertimento a cambiare atteggiamento nei confronti della vittima, pena la possibilità di irrogazione di misure di prevenzione ancora più incisive.

Nel contempo, e ancora in una ottica preventiva, agli ammoniti sono stati illustrati i percorsi da seguire presso le strutture specializzate della Provincia in materia di gestione dei soggetti maltrattanti, ove poter intraprendere un’attività di riconsiderazione dei propri agiti.