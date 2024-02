SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Comando della Polizia Municipale torna a parlare della vicenda del carro di Carnevale scontratosi contro un’auto.

Nella giornata di domenica, quest’ultimo era infatti finito contro un veicolo in sosta, creando disagi e polemiche.

Stando alle ricostruzioni, in sede di conferenza dei servizi preparatori della manifestazione, non era stata richiesta alcuna scorta per accompagnare verso nord i carri provenienti da Castignano al termine della sfilata.

Attorno alle 19, però, i carristi in questione hanno chiesto alla Polizia Municipale di essere scortati in direzione Grottammare.

E’ stato loro risposto che il servizio si sarebbe potuto svolgere più tardi, essendo quello un momento di traffico particolarmente intenso.

A questo si sono agiunte le condizioni di buio e di pioggia,unitamente alal necessità dei carri di percorrere via Morosini contromano.

Alla luce di quanto poi accaduto, è dunque chiaro che i carristi abbiano deciso autonomamente di mettersi in movimento per allontanarsi dal percorso di sfilata.