SAN BENEDETTO. Si è tenuta la settimana scorsa una Commissione Sanità che ha messo in chiara luce il livello di gradimento dei politici nostrani, in particolare di coloro che detengono la maggioranza. Un grazie particolare, non solo mio ma di tutta la città, va al mio collaboratore Mauro Vannini che ha riportato anche in video l’accaduto. Senza dare spazio alle interpretazioni. Anche se non ha fatto mancare, come nostra abitudine, di esprimere la propria opinione che io, in qualità di Direttore, mi permetto di elaborare.

La giunta Spazzafuno ha finora collezionato errori su errori, per fortuna, dopo due anni e mezzo, ancora allo stato embrionale. E credo e spero che lì resterà, tanto sono grandi e potenzialmente irrealizzabili. Una “collezione” atta a restringere la città, più di quanto lo sia già.

–Lo spostamento della caserma dei Vigili del Fuoco dal nord della città al centro in zona turistica, invece di approfittare di un territorio che solo un incompetente considera ancora diviso in più città. Lo testimonia anche l’Istat (Ente pubblico di ricerca italiano che si occupa dei censimenti generali della popolazione, dei servizi e dell’industria, dell’agricoltura, di indagini campionarie sulle famiglie e di indagini economiche generali a livello nazionale”.

-I misteri, tali ormai li ritengo, intorno allo stadio “F,lli Ballarìn” che costerà più di quanto dovrebbe e senza accontentare la maggior parte dei cittadini… fino a prova contraria.

-Oltre due anni persi per far rinascere “Bambinopoli” che per un’amministrazione pubblica avrebbe dovuto essere il primo atto da fare. San Benedetto è o non è più la città delle famiglie e dei bambini? Uno scempio alla bella vista dei nostri turisti.

–Affitto del “Riviera delle Palme” alla Sambenedettese di Massi. Vige un gran mistero su cosa ne pensano veramente i rappresentanti delle istituzioni e qui mi tornano in mente le parole di un consigliere importante: “Mica possiamo far sapere tutto a tutti…”. Al contrario, per una questione legata (forse), Luigi Rapullino, il proprietario dell’area Brancadoro ha parlato molto chiaramente, senza finora risposte esaurienti, come i cittadini meriterebbero.

Prima del ‘Dulcis in fundo’: l’ospedale a Ragnola, ritengo che ci sia da parte del consiglieri di minoranza più impegno e più ‘accanimento’ su problemi meno importanti come possono essere contributi pubblici esagerati (Calendario, Moto, Concerti ecc.). Non perché hanno torto ma perché sono meno determinanti per il futuro della città, rispetto a quelli sopra elencati.

–Commissione Sanità presieduta da Umberto Pasquali. Ho ascoltato cose che sento di dover chiarire e stigmatizzare. Innanzitutto la manifesta inferiorità dei nostri rappresentanti comunali, rispetto a quelli regionali come dimostrano le dichiarazioni di due consiglieri di maggioranza:

Umberto Pasquali: “Abbiamo dato quattro possibilità per la costruzione di un nuovo ospedale di Primo Livello (in due plessi) a San Benedetto, la Regione ha ritenuto migliore un terreno in zona Ragnola e noi abbiamo obbedito” Parole che cozzano su quanto ha sempre detto a noi il presidente regionale Acquaroli: “Noi ci mettiamo i fondi mentre la scelta del posto è stata del Sindaco, come possiamo saperne più del cittadino che qui ci abita!”. Pasquali è lo stesso che ha più volte detto che è una scemenza costruire un ospedale nel quartiere Ragnola. Perché ha obbedito senza una minima resistenza?

Stefano Gaetani, consigliere di maggioranza: “Non abbiamo detto noi che l’ospedale da costruire a Ragnola sarà di Primo Livello, è stata la Regione Marche ad assumersi la responsabilità. Se così non sarà, non dovete prendervela con noi che abbiamo soltanto acconsentito” Ma vi pare normale!?

Giorgio De Vecchis, riprendendo queste parole di Pasquali: l’ospedale di base ad Ascoli e uno di Primo livello a San Benedetto è un’utopìa: “Quindi per lei la Legge che lo prevede è un’utopìa. Una Legge, ha capito. Ribadisco inoltre che un Primo Livello in due plessi è irrealizzabile”

Dopo quanto ascoltato devo ripetermi per l’ennesima volta: Pasquali ha rinnegato quello che ha sempre pensato e detto, cioè che la soluzione più giusta sarebbe stata un ospedale unico di Primo Livello tra Ascoli e San Benedetto. Non ha il coraggio di ammetterlo, trincerandosi dietro ad un ospedale di Primo livello… su due plessi a Ragnola, accettando la sua destinazione in un luogo per lui sbagliatissimo. Ha cambiato idea solo perché lo ha voluto la Regione, cosa tra l’altro non vera?

Pasqualino Piunti: “Per fortuna abbiamo scongiurato l’ospedale unico a Pagliare”. Per luiè così. Per me e per un numero crescente di cittadini piceni è l’errore più grande che ha fatto un’amministrazione sambenedettese in tutta la sua storia. Inoltre a scongiurarlo non è stato lui ma quel furbacchione di Guido Castelli.

Inoltre ho ritenute azzeccatissime le urla che ho sentito dietro le loro spalle: “State facendo comandare un emissario della Regione, (Natalini ndr) senza un minimo di replica…” Vero, dimenticando però che la cosa avviene da almeno trent’anni ed io ne sono un testimone oculare.

La verità è una sola: la politica nostrana è in balìa di quella regionale e ascolana.

Come diceva Amedeo Nazzari, ‘peste lo colga’ a chi vuole depistare, accusandomi di campanilismo.