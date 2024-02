Monteprandone, due incontri formativi per il progetto “La didattica delle emozioni”

Gli appuntamenti si svolgeranno, presso l’Auditorium Centro Pacetti, mercoledì 17 gennaio 2024, alle ore 20.30, incontro per i genitori, sul tema "L'educazione emotiva in famiglia: come crescere i figli autonomi e sicuri"

di Leonardo Delle Noci