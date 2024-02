SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuovo appuntamento a San Benedetto della rassegna “Incontri con l’autore”, a cura dell’associazione I luoghi della scrittura e della libreria Libri ed eventi, con il patrocinio e il sostegno dell’amministrazione comunale e della Regione Marche.

Sabato 17 febbraio, alle ore 18, all’Auditorium comunale, Tony Di Corcia presenterà il libro “Mina. Viva lei” ( ed. Clichy). Converserà con l’autore Antonia De Angelis.

Tony Di Corcia è giornalista e scrittore e ha iniziato la sua attività nel 1990. Dopo aver collaborato con le redazioni pugliesi di “Repubblica” e “Corriere della Sera“, ha firmato biografie di personaggi come Valentino, Alda Merini, Andrea Pazienza, Giorgio Armani. Con Clichy ha pubblicato i volumi della collana Sorbonne dedicati a Dalidà e a Gianni Versace.

L’intramontabile icona che, grazie al suo talento eclettico e alla sua magnetica personalità, ha fatto la storia della musica, della televisione e della società italiana, offrendo con la sua vita anche una lezione di libertà, è al centro di questo libro in cui Tony Di Corcia, dialogando con la scrittrice e sceneggiatrice Barbara Alberti, la invita a giocare ascoltando alcune canzoni di Mina, che diventano, così, un pretesto per analizzare il nostro passato e il nostro presente, i nostri linguaggi, i nostri cambiamenti. In sostanza, per parlare di vita e di amore.

Nell’epoca in cui tutto è “iconico”, è diventato difficile dire chi meriti davvero questa definizione, ma su Mina non ci sono dubbi: più gli altri si affannano a ottenere un quarto d’ora di celebrità, più lei brilla per assenza, facendo amplificare il suo mito. Mina ha cantato tutto: l’amore, il dolore, il sesso, l’amicizia e ha cantato tutti: dai nomi celebri agli autori più sconosciuti, lanciando le loro carriere. Oltre che nella musica, in cui si è mossa da regina incomparabile per talento, estensione vocale e intelligenza, è riuscita a lasciare il suo segno anche nella televisione, nella radio, nella moda e nella società, mettendo in crisi il moralismo imperante degli anni Sessanta. E ancora oggi, a più di ottant’anni, si rivela la più moderna di tutti.