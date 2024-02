ASCOLI PICENO – Dopo l’autentica invasione di maschere e gruppi nel centro storico ascolano, con la presenza anche di moltissimi turisti, ora ci si prepara alla giornata conclusiva, domani martedì 13 febbraio, del concorso in maschera e dell’edizione 2024 del Carnevale ascolano.

Ed in tal senso proprio dal presidente Marco Olori e da tutto il direttivo dell’associazione “Il Carnevale di Ascoli” l’ulteriore invito a partecipare in tanti a quella che sarà la grande festa finale nelle piazze e vie del centro tra gruppi in concorso, maschere spontanee e tanti visitatori.

Il programma del martedì grasso, nel dettaglio, prevede un gran finale con l’uscita, dalle ore 15 in poi, di tutti gli iscritti al concorso che si esibiranno fino all’annuncio, in Piazza del Popolo, delle “nomination” dei gruppi candidati alla vittoria finale.

A seguire, è prevista la festa conclusiva, sempre in piazza, con la musica dei Doctor Vintage che “riscalderanno” e coinvolgeranno i presenti come avvenuto anche nell’edizione 2023.

La conclusione ufficiale del programma è prevista, invece, per domenica 18 febbraio alle ore 16 al teatro Filarmonici con la cerimonia di proclamazione e premiazione dei vincitori del concorso in maschera che saranno individuati tra i gruppi in “nomination”.