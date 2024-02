MONTEPRANDONE – Secondo incontro culturale artistico di Alchimie d’Arte del 2024, Sabato 17 Febbraio ore 18, presso la: Sala espositiva Giovarti a Centobuchi durante la mostra degli artisti di Alchimie d’Arte nell’Ambito della manifestazione: “Il rifugio del cuore” organizzato dall’Associazione Cento per Cento di Centobuchi: , con il patrocinio del comune di Monteprandone, la collaborazione di Avis Monteprandone,Code Service e Farmacia S.Giacomo. L’Associazione presenta il volume “Borghi da scoprire 3 tesori delle MARCHE meridionali” di Mario Antonelli, Ferruccio Scoccia, Settimio Virgili.

Mario Antonelli è laureato in medicina con specializzazione in nefrologia, ha lavorato presso l’unità di nefrologia dell’ospedale di Ascoli Piceno. Fondatore del centro di produzione culturale DINOS di Amandola, dal 1982 si è occupato a storia e arte locale pubblicando diversi lavori di carattere storico-artistico relativi al territorio. Oltre a interventi in: L’arte di Amandola e il suo territorio, Silvana ed. 1995 e Giulio Vergari, ed. Gagliardi, 2002, Antonio Sparapane autore del ciclo pittorico di Amandola in “identità sibillina; arte, cultura e ambiente fra Marche e Umbria”, n1, 2004, ha pubblicato presso i quaderni dell’arch. Storico Arcivescovile di FM.

Ferruccio Scoccia Nato e residente a Ponzano. Si laurea in materie letterarie presso l’università di Urbino. Collabora con Giuseppe Crocetti alla realizzazione delle sue numerose pubblicazioni del mondo monastico e sulla presenza farfense nel Piceno. È autore di numerose pubblicazioni di carattere storico – artistico fra le quali: Ponzano – storia e arte ediz. (G. Crocetti coautore), Ponzano nel cinquecento; onomastica, nuzialità, mortalità nel cinquecento al sec XX; aspetti di genialità e miseria nel ‘500 italiano; oltre le cime per un’Italia vittoriosa (guerra 1915-18); Ponzano, il castello e la strategia di difesa del sec.XV; Ponzano- cronaca municipale (1860-1930). Coautore insieme a M. Antonelli e S, Virgili vol. 1 e 2 di Borghi da Scoprire.

Settimio Virgili si è laureato in biologia all’università degli studi di Roma. Si è specializzato in analisi chimico cliniche all’università di Camerino e per l’insegnamento ai diversamente abili. Ha insegnato biologia e chimica nelle scuole superiori. Come autore ha pubblicato tra gli altri: “Carassai, pagine di vita paesana” (Studi e saggi dei quaderni dell’ASAF n.1);Castrum Campori dopo la distruzione (Studi e saggi dei quaderni n.3); il castello di monte Varmine (Studi e saggi dei quaderni n.5).È stato redattore del: Mensile Cupra e la val Menocchia e della rivista “Quaderni dell’ASAF”. Nel 1999 ha ricevuto il premio Josepin arte e cultura e nel 2022 il premio adriatico per i saggi storici.

Breve sinossi del libro:

“ Il periodo più difficile di questi nostri anni ha avuto tra le conseguenze la riscoperta dei Borghi. È

Cresciuta la consapevolezza della loro bellezza e di come essi siano intrisi di storia, di arte, di cultura e di parchi naturali, dove ancora è possibile vivere con ritmi diversi e più vicini alla natura dell’uomo”

L’evento sarà condotto da Domenico Parlamenti ed Enrica Consorti. La voce recitante sarà Sonia Burini, esporranno gli artisti: Assunta Cassa,Enrica Consorti, Tiziana Marchionni, Daniele Merli, Emidio Mozzoni, Laura Nardinocchi, Carina Pieroni, Sandra Torquati, Giorgina Violoni.

Ingresso gratuito Info. Tel 3285546548