MONTEPRANDONE – Inizio di stagione a ritmo di corsa podistica a Centobuchi, frazione di

Monteprandone. Si è messa ufficialmente in moto la macchina organizzativa

della Maratonina di Centobuchi in programma domenica 18 febbraio: il 2024

coincide con una singolare edizione “palindroma” contraddistinta dal

numero 33 (che si può leggere indifferentemente da sinistra a destra e

viceversa) in merito a quelle svolte dal 1989 ad oggi, tranne negli anni

2020-2021-2022 a causa della pandemia.

La maratonina è la manifestazione di punta dell’Avis

Monteprandone-Podistica Centobuchi che sta intraprendendo, con il consueto

impegno ed entusiasmo, l’organizzazione dell’evento patrocinato dal Comune

di Monteprandone e dalla Provincia di Ascoli Piceno, condividendo ogni

sforzo con l’Avis Comunale di Monteprandone.

La Maratonina di Centobuchi ha visto sempre aumentare il numero dei

partecipanti e il gradimento per via della cura nei particolari e del tasso

tecnico sempre in misura maggiore. Un ulteriore riconoscimento che ha

consentito agli organizzatori di fare un balzo qualitativo e tecnico in

avanti con il ritorno, dopo diversi anni, della gara competitiva di 21,097

chilometri affiancata dalla non competitiva cronometrata di 11 chilometri e

dalla camminata ludico-motoria di 3 chilometri.

Testimonial della gara Denis Curzi, atleta nato e cresciuto a

Monteprandone, che ha portato lustro alla propria comunità vantando ben 10

presenze nella nazionale italiana di atletica, un personale di 2h11’17” in

maratona, nonché campione italiano maratona nel 2008.

ISCRIZIONI E MODALITA’

Iscrizioni su ENDU all’indirizzo https://api.endu.net/r/i/90965 (pagamento

al ritiro del pettorale) oppure via email iscrizioni@sportforyousrl.it e,

solo per le società aderenti al Criterium, sulla home page del circuito

Piceni & Pretuzi entro e non oltre le 20.00 di venerdì 16 febbraio. Il

servizio di cronometraggio e di stesura delle classifiche è curato da Sport

For You Srl – EVODATA Official Timer con chip alla scarpa da restituire a

fine gara.

Per info e contatti: +393296340595; www.podisticacentobuchi.it;

posta@podisticacentobuchi.it .