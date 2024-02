ASCOLI PICENO – Affluenza record per l’apertura, giovedì 8 febbraio, del Carnevale di Ascoli Piceno, che ha visto, in mattinata, la partecipazione di oltre 1300 studenti in maschera in piazza del Popolo e in piazza Arringo e, nel pomeriggio, un gran numero di ascolani e turisti accorsi ad ascoltare il concerto di Cristina D’Avena e i Gem Boy. Apprezzamenti al presidente dell’associazione “Il Carnevale di Ascoli”, Marco Olori, sono arrivati anche dall’Isc Nord di San Benedetto, che si è complimentato per l’originalità della manifestazione, e da una nutrita rappresentanza dell’Ast (Azienda sanitaria territoriale) di Ancona, che ha partecipato con entusiasmo all’apertura del Carnevale ascolano.

Sabato 10 febbraio, alle ore 12, nella Sala Cola d’Amatrice, dove è operativa la segreteria dell’associazione “Il Carnevale di Ascoli”, si sono chiuse, invece, le iscrizioni al concorso per gruppi mascherati, concorso che, già nel pomeriggio, prenderà il via per quei gruppi iscritti alla categoria “Omnia Bona”, cioè quelle maschere che si esibiranno sabato pomeriggio e domenica mattina. Sempre sabato 10 febbraio, alle ore 15, presso il Palazzo dei Capitani, avrà luogo il previsto il laboratorio di conoscenza e interpretazione sul tema “Storie di maschere e Carnevali”, cui seguirà, alle ore 16, “Si balla!”, evento di musica dal vivo con il gruppo “On Air”. Altro importante e tradizionale appuntamento del programma carnascialesco sarà poi, dalle ore 17,30, presso la Loggia dei mercanti, quello della “Raviolata“, organizzato dall’associazione “Il Carnevale di Ascoli” su idea di “Li Precise”. La serata si chiuderà al Circolo Cittadino con l’atteso veglione con la musica di Alex Dj, organizzato dall’associazione “Il Carnevale di Ascoli”.

Per l’occasione, verranno messi a disposizione dalla Start, in collaborazione con l’amministrazione comunale e con l’associazione “Il Carnevale di Ascoli”, bus navetta gratuiti. Il servizio prevede, per la giornata di domenica 11 febbraio, per il collegamento da Monticelli, la partenza della prima corsa alle ore 14,30, con corse ogni 20 minuti secondo l’itinerario indicato, con capolinea a Monticelli Casa Cantoniera e fermate a Monticelli ospedale Mazzoni, Monticelli Largo Mimose, circonvallazione nord, stadio (parcheggio), viale Rozzi-San Marcello, viale Indipendenza (Aci), stazione ferroviaria e viale De Gasperi, per poi ripartire dalle ore 14,50 da viale De Gasperi in senso contrario, sempre con frequenza di 20 minuti. L’ultima corsa da Monticelli al centro è prevista alle ore 20,50 e alle ore 21,25 per il ritorno dal centro a Monticelli. Il bus navetta garantirà, con lo stesso tragitto, il collegamento Monticelli-centro anche nella giornata di martedì 13 febbraio, ma con la prima partenza alle ore 16,30 e con l’ ultima corsa di andata alle ore 20,50 e l’ultima corsa di ritorno alle ore 21,25, sempre con frequenza di 20 minuti. Le corse da Borgo Solestà verso il centro, per la giornata di domenica 11 febbraio, partiranno, invece, alle ore 14,30 per poi proseguire con corse ogni 20 minuti. Il capolinea sarà il parcheggio del cimitero di Borgo Solestà, con fermate in via Sauro, viale Vellei e Piazza Giacomini. Da piazza Giacomini la prima corsa di ritorno è prevista dalle ore 14,40, per tornare al parcheggio del cimitero a Borgo Solestà, sempre con cadenza ogni 20 minuti. L’ultima corsa di andata sarà alle ore 19,30 e ultima corsa di ritorno sarà alle ore 19,47.