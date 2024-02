SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Prosegue il cartellone del Concordia di San Benedetto con il quarto appuntamento della stagione teatrale, promossa dal comune e dall’Amat, con il contributo di MiC e Regione Marche.

Giovedì 15 e venerdì 16 febbraio, alle ore 20,45, Vanessa Scalera porterà in scena “La sorella migliore”, un testo di Filippo Gili per la regia di Francesco Frangipane. Lo spettacolo, che ha debuttato a Osimo nel mese di dicembre ed è una coproduzione Argot e Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito Teatro, vedrà in scena, insieme alla Scalera, anche Daniela Marra, Giovanni Anzaldo e Michela Martini.

Un dramma famigliare intenso e appassionante, dove l’amore si scontra con senso di colpa e rimorso in un turbinio di sentimenti e riflessioni su ciò che è giusto e ciò che è morale. Come cambierebbe la vita di un uomo, anni prima colpevole di un gravissimo omicidio stradale, se venisse a sapere che la donna da lui investita e uccisa avrebbe avuto, per chissà quale male, nell’istante dell’incidente, solo tre mesi di vita? Sarebbe riuscito a sopportare, con minor peso, gli anni del lutto, gli stessi in cui vivono per chissà quanti altri anni le persone legate alla donna uccisa? E quanto sarebbe giusto offrire alla coscienza di un uomo, macchiatosi di una tale nefandezza, una scorciatoia verso la leggerezza e la diluizione di un tale peso? E siamo sicuri che un familiare, una strana sorella, per quanto possa amare lo stolto, gli regalerebbe questa comoda verità o, invece, a suo modo, mettendo da parte l’amore, gliela farebbe comunque scontare?

Per biglietti e informazioni: biglietteria del Teatro Concordia ( tel. 0735/588246 nei due giorni precedenti lo spettacolo e il giorno di rappresentazione) e in tutti punti vendita AMAT/Vivaticket e on line su vivaticket.com. Per informazioni Amat 071/2072439.