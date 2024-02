CUPRA MARITTIMA – Un professore scorbutico e antipatico, una cuoca in lutto e uno studente la cui famiglia non si cura di lui, si trovano a dover vivere, forzatamente, le feste di Natale insieme nel 1970. Alexander Payne racconta così tre solitudini in The oldovers – lezioni di vita. Un dramedy ricco di umanità.

Proseguono le proiezioni di Povere creature! in testa alle classifiche oramai da due settimane e a caccia di Oscar con le sue 11 nomination.

Il 13 e 14 febbraio abbiamo scelto due film per festeggiare San Valentino. Deserto Particular di Aly Muritiba, prodotto e girato in Brasile, che racconta di un uomo che si innamora di una ragazza conosciuta su internet e, spinto dal desiderio, prova a cercarla. Il 14 febbraio è anche il giorno scelto per l’uscita nelle sale italiane di Past lives, opera di esordio della coreana Celine Song. Un film sull’ amore come atto di fede, di incontri predestinati e accettazione del cambiamento. Un esordio intimo e intenso per la cineasta naturalizzata canadese capace di arrivare dritta dritta alla candidatura per ben due Oscar, miglior film e miglior sceneggiatura.

Un posto speciale della nostra programmazione è riservato all’anteprima di sabato 10 ore 16 per Castelrotto di Damiano Giacomelli!

Uno straordinario progetto di cinema d’autore interamente made in Marche, selezionato fuori concorso al Torino Film Festival. Un orgoglio per il nostro territorio. Sabato oltre al regista avremo con noi gli attori Giorgio Colangeli e Antonella Attili e l’aiuto regista sambenedettese Fabio Michettoni.

Pronti per dare un caldo abbraccio!? Per l’occasione alcuni locali di Cupra Marittima hanno preparato brindisi, degustazioni e menù con specialità marchigiane.

Programmazione:

THE HOLDOVERS – LEZIONI DI VITA di Alexander Payne (USA 2023, 133′)

A nessuno piace l’insegnante Paul Hunham, né ai suoi studenti, né ai suoi colleghi di facoltà, né al preside, tutti trovano esasperante la sua pomposità e rigidità. Un dramedy che fa bene al cuore.

Miglior attore e migliore attrice non protagonista ai Golden Globe – Nomination 5 Oscar

giovedì 8/2 ore 19-21,15

venerdì 9/2 ore 18,40

sabato 10/2 ore 19 -21,30

domenica 11/2 ore 18,10-20,40

lunedì 12/2 ore 21,15 VOS* -ingr. 5€

martedì 13/12 ore 18,40 -ingr 5€

*versione originale inglese sottotitolata in ita

POVERE CREATURE! di Yorgos Lanthimos (USA 2023, 141′) V.M. 14

Un racconto in età vittoriana sull’amore e la scoperta scientifica. L’incredibile storia di Belle Baxter, una giovane donna riportata in vita da un eccentrico quanto brillante scienziato.

Leone d’Oro a Venezia – Golden Globe Miglior Film Golden Globe Miglior Attrice 11 nomination Oscar

venerdì 9/2 ore 21,15

sabato 10/2 ore 10,30 (matinèe)

domenica 11/2 ore 15,40

lunedì 12/2 ore 18,40 VOS* -ingr. 5€

*versione originale inglese sottotitolata in ita

EVENTO SPECIALE

CASTELROTTO di Damiano Giacomelli (ITA 2023, 105′)

Un revenge movie sulle fake news di paese, guidato da un testardo Don Chisciotte di provincia.

sabato 10 /2 ore 16,00

ospiti in sala, il regista, gli attori Giorgio Colangeli, Antonella Attili e l’aiuto regista Fabio Michettoni

altre proiezioni: giovedì 15/2 ore 19 e martedì 20/2 ore 21,15

DESERTO PARTICULAR di Aly Muritiba (BR 2023, 120′)

Un uomo solitario si innamora di una donna conosciuta su Internet. Un giorno lei scompare e non si fa più viva. Lui decide di cercarla a Bahia.

martedì 13/2 ore 21,15

mercoledì 14/2 ore 19

PAST LIVES di Celine Song (USA 2023, 106′)

Nora e Hae Sung, due amici d’infanzia profondamente legati. Vent’anni dopo, si ritrovano per una fatidica settimana mentre affrontano concetti come amore e destino.

Miglior Film e MIglior Regista esordiente National Board of Review- Nomination 2 Oscar

mercoledì 14/2 ore 21,15

giovedì 15/2 ore 19,10 – 21,15

venerdì 16/2 ore 19

sabato 17/2 ore 17-21,30

domenica 18/2 ore 18,20 -20,40

lunedì 19/2 ore 21,15 VOS

Prossimamente: Green Border di Agnieszka Holland, Un altro Ferragosto di Paolo Virzì