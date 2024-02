GROTTAMMARE – Nella nostra cittadina continuano gli avvistamenti di lupi spesso in solitaria e, a volte, di due esemplari insieme.

All’inizio i sospetti sono scaturiti dal ritrovamento dei corpi di animali domestici e ovini in zona Bore Tesino, poi sono iniziati gli avvistamenti in zone periferiche, ma anche centrali. Circa tre settimane fa, infatti, un esemplare, si aggirava in via Osvaldo Licini, poco più tardi dell’ora di cena.

L’ultimo avvistamento, intorno alle ore 10 di sera, in zona cimitero. Il video è stato girato e diffuso dai cittadini i quali si dicono preoccupati. Sembra che il comune sia stato contattato più volte, insieme alle autorità preposte. Ci si chiede, tuttavia, come nessuno sia stato mai visto pattugliare le zone in questione. Pare, pertanto, che gli esemplari siano rimasti in zona, invece di allontanarsi.

Nell’attesa di chiarimenti e sviluppi circa la questione lupi, è comprensibile l’apprensione dei cittadini che non si sentono al sicuro. Importante, però, ricordare di non attirare l’attenzione dell’animale, non dargli dà mangiare e di evitare movimenti bruschi nel caso di uno spiacevole incontro ravvicinato.