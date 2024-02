SAN BENEDETTO – Riconosciuta da tempo a tutti gli effetti dal CONI come disciplina sportiva, quella degli scacchi è una pratica altamente formativa che il Liceo Scientifico Statale “B. Rosetti” di San Benedetto sta valorizzando da alcuni anni con notevole successo di adesione tra gli studenti.

Dopo una fase di sperimentazione come attività estiva, il Collegio docenti dell’istituto l’ha pienamente integrata nel PTOF tra quelle contemplate nel Centro sportivo scolastico deliberando uno specifico progetto, in cui il gioco è individuato quale strumento privilegiato “finalizzato ad un miglioramento dei risultati scolastici, alla maturazione dei ragazzi e alla loro integrazione sociale”.

Sono, quindi, partiti a fine gennaio i due corsi di trenta ore ciascuno distinti in livello avanzato e base. Il primo si svolge ogni martedì dalle ore 14 alle ore 16 e vede la docenza da parte del Maestro Gabriele Cardelli, istruttore dell’A.S.D. Club Scacchi Offida; il secondo ogni venerdì sempre dalle 14 alle 16 e vede come docente Marco Luciani sempre del Club Scacchi di Offida. I corsi prevedono lezioni integrate in cui la teoria si accompagna all’esercizio di gioco, appassionato e appassionante.

Gli studenti iscritti sono circa venti per ciascun corso, distribuiti tra tutte le classi dal primo al quinto anno di corso e ben motivati non solo a trarre dalla pratica disciplinare nozioni tecniche e strategiche per mettersi alla prova a livello personale ed in eventuali competizioni, ma anche a vivere le lezioni come occasione di incontro, discussione, scambio di idee e di esperienze. Ricordiamo che nell’anno 2023 gli allievi del Rosetti che hanno partecipato ai Campionati Studenteschi di Scacchi si sono distinti a livello provinciale riportando ottimi risultati.