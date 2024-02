ANCONA – Nell’ambito del percorso PCTO programmato dal Liceo Scientifico Rosetti, lo scorso 25 gennaio 2024, la classe 5 E, accompagnata dalla professoressa Emma Battisti, si è recata presso la sede Rai di Ancona per partecipare al progetto RAI porte aperte e ha avuto la possibilità di visitare gli studi dell’azienda per conoscere più da vicino l’ambiente delle redazioni giornalistiche.

Un viaggio alla scoperta di un settore professionale di grande interesse che si è aperto con la cordiale accoglienza della Segretaria di produzione, Patrizia Fabbretti, la quale, dopo aver consegnato ad ogni alunno un badge di riconoscimento, ha condotto gli studenti presso la sala registrazione del TGR Marche. Qui una parte della classe ha simulato una puntata del telegiornale; mentre l’altra parte è stata portata in regia con il compito di gestire le telecamere, l’audio e la messa in onda dei servizi.

In seguito è stata la giornalista Patrizia Ginobili a condurre i ragazzi all’interno degli studi di radiofonia per mostrare le modalità di realizzazione di un servizio radiofonico. Da qui una serie di domande sul percorso di formazione per diventare giornalisti, sulla difficoltà di riconoscere le notizie vere dalle cosiddette fake news, sui tempi di preparazione dei servizi; non sono poi mancate le questioni poste anche al personale tecnico presente, Simone Possanzini, Federico Socci, Davide Lupi e Andrea Barbadoro.

Un incontro che ha permesso anche di conoscere i possibili sbocchi lavorativi della formazione tecnica e giornalistica, quindi, per i ragazzi “un’esperienza molto interessante ed istruttiva, un’attiva e proficua collaborazione tra scuola e mondo del lavoro. Grazie alla visita nella sede Rai ognuno ha avuto modo di farsi un’idea chiara del lavoro connesso alla preparazione di un servizio giornalistico, ma anche della formazione del giornalista e del personale tecnico, con la scoperta di un ambito lavorativo nuovo”.