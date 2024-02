MONTEPRANDONE – Altre cinque partite della stagione regolare e soprattutto cinque squadre in quattro punti. Lotta per la poule promozione accesissima nel girone C di Serie A Bronze, con l’HC Monteprandone in vetta insieme al Team Mascalucia, a quota 14.

Ma la prossima tappa è un’altra di quelle che peserà parecchio, con le due primatiste di scena in trasferta (i verdi domenica alle 18 sul parquet della Polisportiva Gaeta, i catanesi sabato alle 14.30 a Chieti) e la sfida tra Il Giovinetto, al quarto posto dopo il ko del Colle Gioioso, e Noci, terzo.

Monteprandone guarda in casa propria. Gruppo al completo, rinfrancato dall’ultimo successo e però attento a non sottovalutare Gaeta. I prossimi rivali saranno pure penultimi (con 4 punti), ma una delle due vittorie iscritte a referto sono arrivate proprio in casa, peraltro contro un avversario quotato come Il Giovinetto. Dunque, per la squadra di coach Andrea Vultaggio il diktat è antenne dritte, zero distrazioni.