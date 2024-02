SAN BENEDETTO – Il 6 Febbraio 2024, l’Accademia Nazionale di Ingegneria degli Stati Uniti d’America (NAE) ha annunciato i suoi nuovi membri. Tra questi, il Professor Marco Amabili è stato eletto membro internazionale, un titolo di estremo prestigio, visto che è stato l’unico eletto nel settore della meccanica. In precedenza, Amabili era stato eletto membro della Royal Society del Canada e membro dell’Accademia di Ingegneria del Canada, oltre che membro di tutte e tre le Accademie Pan-Europee.

Il Professor Marco Amabili è entrato a far parte dell’Università Westlake di Hangzhou, la nuova e prestigiosissima Università privata Cinese, nel Settembre 2023. Questa università garantisce fondi di ricerca impossibili in altre realtà. Prima del suo arrivo a Westlake, ha ricoperto la posizione di Distinguished James McGill Professor presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica della McGill University a Montreal, in Canada.

Amabili, nato a San Benedetto, dove è domiciliato quando non è in giro per il mondo, ha una brillante carriera accademica che dura da ben oltre due decenni, da quando ha iniziato il suo viaggio presso l’Università di Parma nel 1997. Ha conseguito la Laurea in Ingegneria Meccanica presso l’Università Politecnica delle Marche, ad Ancona, nel 1992, e successivamente nel 1996 ha completato il dottorato di ricerca in Meccanica Applicata presso l’Università di Bologna.

Gli eccezionali contributi di Amabili alla ricerca coprono un ampio spettro, compresa la dinamica, la meccanica delle strutture e l’interazione fluido-struttura. È autore di oltre 500 articoli scientifici, di cui oltre 280 pubblicati su prestigiose riviste scientifiche internazionali, tra cui importanti riviste multidisciplinari come Nature Communications, Physical Review X e PNAS.

Nel 2008, Amabili è stato autore dell’autorevole monografia “Nonlinear Vibrations and Stability of Shells and Plates“, pubblicata dalla Cambridge University Press. Questo lavoro gli è valso la Medaglia Worcester Reed Warner della Società Americana di Ingegneria Meccanica (ASME) nel 2020, in riconoscimento del suo significativo contributo alla letteratura permanente nel campo dell’ingegneria.

Nel corso della sua carriera, Amabili ha svolto un ruolo fondamentale nel progresso della conoscenza delle vibrazioni non-lineari di strutture a guscio realizzate con materiali tradizionali, compositi avanzati e materiali soffici. È costantemente invitato a tenere conferenze plenarie e seminari in tutto il mondo. Oltre ai suoi sforzi di ricerca, Amabili ricopre importanti ruoli editoriali, tra cui co-editore capo dell’International Journal of Mechanical System Dynamics.

Insieme ai suoi contributi accademici, l’impatto di Amabili ha avuto risonanza a livello globale, come è evidente nel suo ruolo di presidente del comitato esecutivo della divisione di Meccanica Applicata dell’ASME, una delle più grandi società professionali a livello mondiale. La sua dedizione al campo è ulteriormente sottolineata dal suo coinvolgimento attivo nel Comitato nazionale canadese per l’IUTAM (Unione internazionale di meccanica teorica e applicata), di cui è presidente, e dalla sua leadership nella serie di conferenze ICoNSoM (Conferenza internazionale di meccanica non-lineare), il cui prossimo appuntamento è previsto nel 2024 a Cagliari.

Amabili ha ricevuto numerosi premi molto prestigiosi, come la Medaglia Mindlin nel 2021 dalla Scocietà Americana di Ingegneria Civile (ASCE), il Premio Gili-Agostinelli nel 2021 dall’Accademia Italiana dei Lincei, la Guggenheim Fellowship in Ingegneria nel 2022 (un premio americano destinato a studiosi di fama mondiale, tra cui molti premi Nobel), la Medaglia Blaise Pascal nel 2022 dall’Accademia Europea delle Scienze e il Rayleigh Lecture Award nel 2022 dall’ASME.

L’impegno di Amabili nel coltivare le future generazioni di ingegneri è testimoniato dalla sua selezione per tenere la Koiter Lecture nel 2019 presso la Scuola di ricerca olandese in ingegneria meccanica. Questa prestigiosa conferenza onora i ricercatori che hanno apportato profondi contributi al campo dell’ingegneria meccanica, aggiungendosi alla ricca storia di riconoscimenti di Amabili.

La città di San Benedetto è onorata di avere Amabili come membro della sua comunità.