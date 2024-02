ASCOLI PICENO – Le Sette Colazioni erano un vero e proprio rito del Carnevale ascolano che voleva le persone ritrovarsi nella rua ad allestire un sontuoso banchetto già di primo mattino.

Per l’occasione si procedeva così: i vari gruppi di vicinato allestivano una tavolata in strada, si spalancavano le porte dell’officina, delle cantine e dei magazzini e poi cominciava la grande abbuffata tra scherzi, canti e balli.

Tra le portate non potevano mancare i piatti propriamente tipici di Carnevale, come i ravioli incaciati, le castagnole, la pizza che li sfrigole, etc. In teoria Sette, diventavano di più o di meno a seconda dell’occasione, ma non cambiava il loro scopo. Oltre che per la tipica convivialità e socialità dello stare insieme, infatti, il rito delle Sette Colazioni aveva la funzione ben precisa di fornire una buona dose di energie, calorie e allegria a fare da base per affrontare il resto del Carnevale itinerante.

E proprio così sarà riproposto Domenica 11 febbraio nel giardinetto comunale di Tito Betuzio Barro della Piazzarola da gruppi di amici e persone del quartiere, supportati dal Circolo ARCI – Caciara.

Truccabimbi, gara di maschere, banchetto condiviso, la tipica Pupa e festoni di carnevale coloreranno la mattinata che avrà inizio alle 11 e terminerà a ora di pranzo. L’accesso è ovviamente libero, ma l’auspicio è quello di arrivare ben attrezzati per condividere insieme le prelibatezze dei Giorni Grassi.

“Per far rivivere finalmente – scrivono gli organizzatori – il senso originario che caratterizza il Carnevale di Ascoli: la convivialità spontanea e ingovernabile“.