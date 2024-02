ASCOLI PICENO – Di seguito, nel virgolettato, il comunicato di Italia Nostra, sezione di Ascoli Piceno, “William Scalabroni”

“Al Dottor Marco Fioravanti, Sindaco di Ascoli Piceno,

All’Architetto Antonella Caroli, Pres.Naz. di Italia Nostra-Roma

Al Dottor Maurizio Sebastiani, Pres.Cons. Reg. Marche di Italia Nostra

Alle Associazioni Culturali e di Tutela,

Agli Organi d’Informazione.

Migliorare l’immagine e il decoro di Ascoli

Bisogna riconoscere il notevole miglioramento dell’immagine della nostra città. Ciò ha determinato un incremento del movimento turistico, favorito, peraltro, sia dal pregio del suo centro storico, sia dalla fama ormai consolidata del patrimonio enogastronomico ed in particolare dalla fama ormai universale delle famose olive ascolane, che è possibile gustare , in maniera appropriata, solo nel luogo di origine della prelibatezza.

Certo si tratta di una forma di turismo per lo più di tipo escursionistico, che limita la presenza degli ospiti ad una visita sovente di poche ore. Il prossimo passo è creare le condizioni per favorire il turismo di tipo residenziale e degli scambi culturali. Ma su queste prospettive di sviluppo occorre che si apra un confronto approfondito tra gli amministratori locali con le Associazioni Culturali e di categoria, il mondo dell’Università e della scuola, oltre che con il fondamentale mondo imprenditoriale e le Associazioni di categoria per individuare gli interventi da realizzare e le strade innovative da percorrere. Evidentemente si tratta di un lavoro complesso e di lunga durata.

Per il breve periodo occorre, quindi, impegnarsi per migliorare e render quasi perfetta l’immagine della città eliminando le criticità che purtroppo sono ancora presenti in modo da aumentare ulteriormente gli ospiti in visita alla città. In particolare occorre indicare almeno due criticità.

La prima riguarda i sistemi di collegamenti pubblici. Niente da recriminare sul collegamento ferroviario con la costa adriatica. Dove invece i sistemi di collegamento appaiono del tutto carenti sono quelli con la costa tirrenica ed in particolare con la metropoli romana. Tolte, infatti, due o tre corse con un pullman di linea che impiega circa tre ore e mezza per consentire ad una malcapitato turista di raggiungere Ascoli, rimane come estremo mezzo utilizzabile l’auto propria. A meno che non si voglia far ricorso al percorso pedonale o all’uso di carrozze di antica memoria. Insomma una situazione insostenibile.

Da qui l’esigenza nell’immediato di prevedere un’adeguata implementazione del numero di collegamenti con le autocorriere di linea ed in prospettiva l’impegno concorde per pretendere la realizzazione della Ferrovia Salaria o dei Due Mari, facendo uscire allo scoperto coloro, e sono tanti, che sono contrari, non si comprende per quale motivo, a questa infrastruttura, che farebbe uscire dall’isolamento la città di Ascoli e le aree interne dell’Appennino, gravemente penalizzate dai tanti eventi sismici.

Un seconda criticità riguarda le attuali condizioni di pulizia e decoro della città. Intendiamoci, non si può sostenere che la città sia sporca. Si tratta, invece, di fare in modo che la stessa si distingua per una condizione perfetta del suo decoro in modo da porsi come esempio virtuoso nei confronti di tutte le città d’Italia, sì da apparire come un angolo di Svizzera trapiantato nel cuore della Bella Italia.

Per raggiunger questo entusiasmante obiettivo occorrerà in primo luogo porre un impegno rigoroso nella eliminazione totale della presenza, ora ossessiva, dei mozziconi o cicche di sigarette, che gli amanti del fumo in genere abbandonano nelle strade e sui marciapiedi. Analogo impegno dovrà essere posto per indurre i proprietari, non tutti fortunatamente, a raccogliere le escrezioni solide prodotte dai loro cani, obbligandoli, in pari tempo, a dotarsi, come sembra sia stato stabilito nella vicina città di San Benedetto, di un bottiglietta d’acqua per pulire gli angoli irrorati da quelle liquide.

Senza dimenticare l’esigenza di contrastare l’operato dei tanti soggetti che sporcano e insozzano le mura, le serrande e perfino i monumenti della città con scritte sovente incomprensibili e certamente non di pregio artistico.

Naturalmente per rendere effettivo il rispetto di queste regole ed evitare che si riducano ad apparire come delle sterili “grida” simili a quelle di manzoniana memoria, sarà necessario che si intensifichi l’attività di controllo, prevedendo adeguate concrete sanzioni nei confronti dei responsabili di comportamenti indecorosi”.