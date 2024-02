MONTEPRANDONE – Anche nel 2024 il Comune di Monteprandone aderisce alla campagna di sensibilizzazione promossa dalla Lega Italiana Contro l’Epilessia (LICE), dall’Associazione Marchigiana per la lotta contro l’Epilessia (AMCE) e dall’Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche, in occasione della Giornata Internazionale dell’Epilessia illuminando il Palazzo Comunale e il Borgo Storico di colore viola nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 febbraio.

L’iniziativa è volta a sensibilizzare la cittadinanza sui pregiudizi e sullo stigma ancora presenti riguardo questa malattia nonostante i progressi scientifici e sociali.

Fin dal 2016, la Giornata Mondiale dedicata all’epilessia, una delle malattie neurologiche più diffuse al mondo, si celebrerà in Italia il secondo lunedì di febbraio. Il Parlamento Europeo e l’Assemblea Mondiale della Sanità (WHA) hanno indicato come una priorità la ricerca sull’epilessia e l’assistenza per le persone affette, le quali sono talora vittime di pregiudizi e discriminazioni a livello sociale.

Il più grande evento internazionale dedicato all’epilessia, organizzato dall’IBE (International Bureau for Epilepsy) e dalla ILAE (International League against Epilepsy, la Giornata Mondiale per l’Epilessia quest’anno vedrà coinvolti 138 Paesi.

Per informazioni e contatti AMCE www.facebook.com/AMCEPILESSIA email: amcepil@gmail.com cellulare 3881642227.