MONTEPRANDONE – Torna anche nel 2024 la Maratonina di Centobuchi, classica manifestazione podistica del territorio Piceno, quest’anno giunta alla 33° edizione. Domenica 18 febbraio 2024, alle ore 09:15, sarà dato il via alla gara agonistica di 21.1 km, organizzata dall’ASD Avis Monteprandone Podistica Centobuchi, con il patrocinio dal Comune di Monteprandone e dalla Provincia di Ascoli Piceno, valevole per il Grand Prix strada FIDAL Marche e facente parte dei circuiti Piceni & Pretuzi e CRM.

La gara ritorna nel 2024, dopo alcuni anni, alla classica distanza di 21.1 Km che era stata abbandonata per motivi logistici. Molti sono stati gli atleti che, durante la stagione agonistica passata, hanno richiesto il ritorno a questa distanza molto apprezzata come preparazione per le maratone primaverili.

Quest’anno la società organizzatrice, ASD Avis Monteprandone Podistica Centobuchi, per ovviare ai problemi di traffico sulla SS Salaria, ha studiato un nuovo percorso, sempre completamente pianeggiante che utilizza la SS Salaria solo all’inizio della gara (circa 1.5 km) per poi continuare nella attigua zona industriale/artigianale, quasi completamente chiusa al traffico. Con questa soluzione, si cercherà di garantire la sicurezza, sia per gli atleti partecipanti alla gara che per le autovetture. La gara si svolgerà quindi, su un percorso cittadino di 21.1 Km interamente pianeggianti con partenza da piazza dell’Unità a Centobuchi. Sono previste anche una non competitiva cronometrata di circa 11 Km e le classiche ludico motorie 11 e 3 Km.

Cronometraggio e classifica a cura di Sport For You Srl – EVODATA Official Timer con chip alla scarpa da restituire a fine gara. Iscrizioni su ENDU all’indirizzo https://api.endu.net/r/i/90965 (pagamento al ritiro del pettorale) oppure via email iscrizioni@sportforyousrl.it e, solo per le società aderenti al Criterium, sulla home page del circuito Piceni & Pretuzi entro e non oltre le 20.00 di Venerdì 16 Febbraio 2024.

Diversi gli atleti di punta, sia in campo femminile che in quello maschile, che si presenteranno al via. Al primo assoluto sarà assegnato 11° trofeo Avis Monteprandone. Testimonial della gara sarà Denis Curzi, atleta nato e cresciuto a Monteprandone che ha portato lustro alla nostra comunità e può vantare, dieci presenze nella nazionale italiana di atletica, un personale di 2h11’17” in Maratona nonché campione italiano maratona nel 2008. L’atleta fornirà anche i suoi preziosi consigli all’organizzazione.

La gara è organizzata dalla “ASD Avis Monteprandone Podistica Centobuchi” società che vanta moltissimi anni di storia sportiva e che, dal 2022, ha iniziato la proficua collaborazione con la locale sezione AVIS di Monteprandone cambiando di conseguenza la denominazione sociale. La ASD Avis Monteprandone Podistica Centobuchi è capitanata dal presidente Mario Calvaresi che, con la collaborazione del direttivo, di tutti i soci, e della locale sezione AVIS, assicurerà il corretto svolgimento della competizione.

“Sono già numerosissime le adesioni di atleti di tutte le Marche e delle regioni limitrofe – spiegano gli organizzatori – questo lascia sperare di avvicinarsi ai numeri che la gara faceva registrare negli anni precedenti la pandemia, con la presenza prevista di circa 600 atleti”.

Per info e contatti: +393296340595; www.podisticacentobuchi.it; posta@podisticacentobuchi.it