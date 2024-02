Ascolanitá – Pare che Russell Crowe, attore neozelandese protagonista del famoso film “Il gladiatore”, abbia avi ascolani, anche se qualcuno non é d’accordo e, per dimostrarlo, cita l’Archivio di Stato “Nessun documento attesta che il trisavolo Luigi Ghezzi sia nato ad Ascoli”. Ma anche la Gazzetta di Parma “Luigi Ghezzi nacque a Fidenza, lo certifica l’Archivio di Stato della cittá emiliana”.

Chi ha ragione o meno, per me ha poca importanza, il problema è un altro e cioè che questa cosa venga scambiata per una notizia. Non lo è per piú motivi.

Russell Crowe è semplicemente un uomo di spettacolo, né piú né meno, e non per esempio, Alcide De Gasperi, Abrham Lincoln, John Fitzgerald Kennedy, giusto per fare qualche Nome.

Che i giornali si contendano l’albero genealogico di Crowe, con tutto il rispetto per l’attore, è da provinciali, termine inteso in senso negativo.

Piú le Marche che l’Emilia, perché da Parma hanno solo contestato la primogenitura: senza la ‘notizia’ fatta girare da alcuni media e politici piceni, credo che nessuno ne avrebbe parlato. Se non magari, tra le righe, in un’intervista durante il Festival.

È un mio parere chiaramente. Mentre non è soggettivo asserire che si rasenta il ridicolo quando un sindaco, tra la folla dietro le transenne (giá il posto è fuori luogo), dice ad un conduttore televisivo che la sua cittá ha portato la cittadinanza onoraria ad un attore, ritenendola addirittura un vanto. La risposta di Amadeus a me è sembrata ironico-sarcastica. Quando ha saputo la ‘notizia’ ha risposto: “Potevate portargli anche… le olive”. Insomma, credo che il sindaco Marco Fioravanti si sia pentito del suo ‘strano’ intervento.

Anche se il posto resta fuori luogo, sarebbe stato opportuno che il sindaco si fosse mostrato orgoglioso per la presenza stasera al Festival di Giovanni Allevi, lui sí un vero ascolano. Presente stasera anche John Travolta.