SANREMO – Per la quinta volta la Rai ha scelto la Fi.Fa. Security di San Benedetto come servizio di sicurezza, grazie alla professionalità dimostrata a livello internazionale nelle scorse stagioni e, nell’anno nel quale la Regione Marche è presente con il suo villaggio all’interno della città, è significativo che sia attiva sul campo anche un’eccellenza del territorio marchigiano.

Trecento gli operatori impegnati nelle varie operazioni e alcuni di loro sono in Liguria da più di un mese, impegnati a vigilare gli accessi e a controllare lo svolgimento di tutte le attività del Festival, comprese le trasmissioni parallele collegate, come Viva Rai Due di Fiorello, denominato “Aristonello”.

«Il lavoro è impegnativo – spiegano i titolari della Fi.Fa. Security Fabio e Filiberto D’Angelo – l’affluenza di pubblico all’interno e all’esterno del teatro Ariston è continua per tutto il giorno e le attività sono svolte a supporto e in collaborazione con le forze dell’ordine. L’organizzazione dell’evento richiede forti competenze, in quanto viene redatto insieme alla Rai un piano di sicurezza, con un tavolo tecnico formato da nostri e loro security manager. Gli operatori sono formati nell’Academy interna del gruppo, hanno esperienza e abilitazioni professionali, un plus valore su cui puntiamo per offrire un servizio di qualità».

Un grande traguardo che inorgoglisce l’intera riviera delle palme, grazie a una delle sue eccellenze.