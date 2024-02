SAN BENEDETTO – Ci sarebbe un solo medico strutturato a dover gestire PS e MURG di notte, e sarebbe di 8 posti letto anziché di 5 nello spostamento temporaneo della reparto di Medicina D’urgenza. A riferirlo sono i Consiglieri Aurora Bottiglieri e Paolo Canducci in un duro comunicato:

«La direzione dell’AST 5 di Ascoli Piceno non si smentisce e continua a gettare fumo negli occhi e a non rispondere alle nostre domande se non in modo equivoco. È di ieri la smentita sulla presenza di un solo medico al PS, ma in realtà se si legge bene il comunicato la Direzione conferma quanto da noi denunciato. Da una settimana a seguito della riorganizzazione nel Turno Notturno c’è un solo medico strutturato, che deve seguire gli arrivi al PS e i pazienti MURG, a seguito del trasferimento del reparto con perdita di ben 8 posti letto e non 5 come dichiarato in conferenza stampa ; tre posti letto infatti sono destinati all’osservazione breve e ai malati covid. Prima della riorganizzazione i medici strutturati che svolgevano questo lavoro erano 2, uno in servizio alla MURG e uno al PS. La Direzione fa finta di non capire e fa riferimento al medico della cooperativa che già prima affiancava il medico strutturato al PS. Si scopre oggi che questo medico può curare i codici più gravi, sulla carta, ma nella realtà non vi risulta che avvenga. Quindi di fatto la Direzione conferma che nel turno notturno vi è un solo medico strutturato sia per il PS che per i pazienti MURG. Anzi dice che gli infermieri a disposizione sono più di quelli previsti per cui ci aspettiamo a breve che anche un infermiere verrà tolto»

I Consiglieri lamentano anche una carenza di dati relativi ai nuovi percorsi introdotti dalla direttrice dell’AST Nicoletta Natalini.

«Perché la Direzione invece di negare l’evidenza non fornisce i dati del fast truck geriatrico da noi richiesti? Forse perché irrisori come da noi previsto? Perché la Direzione non precisa quanto tempo trascorre dalla richiesta di consulto avanzata dal PS ai medici dei reparti e il loro arrivo se arrivano ? spesso la consulenza è solo telefonica. Perché la Direzione non formalizza con un suo provvedimento la data di ripristino dei 13 posti letto, precisando che saranno destinati alla MURG? visto che in conferenza la sua risposta è stata poco chiara ed i lavori “indifferibili” quando partiranno ? Il nostro territorio ha diritto ad avere certezze, ha diritto di conoscere il Piano di questa nuova Direzione, come e in che tempi intende recuperare i 26 milioni richiesti dalla Regione, che intenzioni ha sul personale precario, sui primari e sui reparti dei posti letto in neonatologia e in pediatria? Quali saranno i prossimi tagli oltre quello del cosi detto ’extravitto ‘ (risparmio annuo di 65.00 euro ). Non possiamo più accettare risposte ambigue, promesse non supportate da atti e scelte che ad oggi si stanno rivelando fallimentari. La direttrice generale dell’AST 5 Natalini insieme al presidente Acquaroli a Sanremo di cosa avranno chiacchierato che sono solo canzonette o dei tagli alla sanità pubblica nel Piceno a voi la risposta”

NOTA. Una sola precisazione per la quale aspettiamo una risposta: quando i due consiglieri di opposizione parlano di “tagli alla sanità pubblica nel Piceno” si riferiscono anche al “Mazzoni” di Ascoli? Solo per sapere. Grazie.