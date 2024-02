SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Segue comunicato stampa del Comune di San Benedetto.

Il Comune di San Benedetto sta portando avanti un complesso programma di riqualificazione e valorizzazione del Mercato Ittico all’Ingrosso.

In questo contesto, ha avviato i procedimenti finalizzati a verificare le posizioni amministrative dei sub-concessionari (il Comune è concessionario degli spazi che poi concede in sub concessione a chi utilizza i locali del Mercato) adottando gli opportuni provvedimenti laddove siano state rilevate irregolarità, provvedimenti che in alcuni casi, come quello del bar, si sono conclusi con la decadenza.

E’ stato poi emanato un bando per l’assegnazione dei locali liberi in considerazione della necessità di far fronte alle forte richiesta di spazi da parte degli operatori.

Per quanto riguarda il servizio bar, l’obiettivo è di ripristinare l’attività in tempi brevi con la pubblicazione di un bando di gara europeo che, attraverso criteri oggettivi, predeterminati, pubblici e trasparenti, possa portare a selezionare il nuovo titolare.

Con delibera di Giunta, è stato già stabilito che, per ragioni igienico-sanitarie, il bar sarà collocato in area diversa dall’attuale, per l’esattezza negli spazi attualmente occupati dal servizio veterinario.

In ogni caso, per non lasciare i frequentatori del mercato privi del servizio, dalla serata di lunedì 5 febbraio sono in funzione all’interno della struttura appositi distributori di bevande calde e altri due saranno installati nel prossimo futuro.