ANCONA – Ricoverato in condizioni gravi all’ospedale Torrette di Ancona un agricoltore ferito in un incidente sul lavoro, avvenuto nel pomeriggio di ieri in provincia di Ascoli Piceno, in località Caprignano.

Si tratta di un uomo di 65 anni che stava lavorando in un campo, quando una gamba gli è finita fra le lame di una motozappa.