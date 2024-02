ROMA – Nella mattina del 6 febbraio, si è svolto a a Roma l’evento in diretta streaming di #cuoriconnessi.

Trattasi di un’iniziativa di sensibilizzazione contro il cyberbullismo, nata nel 2016 e realizzata da Unieuro e Polizia di Stato.

Le attività del progetto sono rivolte alle scuole italiane secondarie di 1° e 2° grado e da sempre coinvolgono studenti, genitori e insegnanti.

Oggi è stato presentato il nuovo libro della collana “#cuoriconnessi”, giunta alla sua quinta pubblicazione, già scaricabile gratuitamente su cuoriconnessi.it in modalità data free.

Il libro sarà disponibile dal 12 febbraio e distribuito dai COSC della Polizia Postale nelle scuole di tutta Italia e presso tutti i punti vendita Unieuro.

In Abruzzo la Polizia Postale è stata presente nelle scuole della regione incontrando studenti ed insegnanti ed insieme hanno assistito all’evento in streaming.

In particolare a Pescara presso l’Ipsias “Di Marzio Michetti”, a L’Aquila presso l’”Istituto Comprensivo Statale” di Celano; a Chieti presso il Liceo Statale “Isabella Gonzaga” ed a Teramo presso l’”Istituto Comprensivo Statale Giulianova 2”.

Nella prima parte dell’evento, moderata dallo speaker e divulgatore Rudy Bandiera, si è discusso con il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani e l’Amministratore Delegato di Unieuro Giancarlo Nicosanti Monterastelli delle recenti evoluzioni dei reati online, degli ultimi dati sulle diverse forme di cyberbullismo, dell’importanza del corretto utilizzo dei dispositivi connessi alla rete e del

ruolo dell’intelligenza artificiale.

Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, in videocollegamento dal Viminale, ha tratto alcune considerazioni a riguardo.

“La rete è una straordinaria innovazione” ha affermato

il Ministro “ ma ci sono dei rischi come nella vita reale.

Il titolare del Viminale ha sottolineato l’importanza di parlarne in eventi come #cuoriconessi per far sì che i giovani utilizzino il web in modo responsabile.

Chiedere aiuto e segnalare comportamenti dannosi alla Polizia Postale, agli insegnanti, ai genitori è essenziale” prosegue il Ministro.

“Così è possibile intercettare i problemi per tempo e aiutare chi è in difficoltà. La sfida è quindi sul piano culturale ed educativo e dobbiamo affrontarla insieme, ognuno per la propria parte”.

Molteplici le storie dei ragazzi portate all’attenzione degli studenti collegati e moderate dal giornalista Luca Pagliari, autore dei libri della collana #cuoriconnessi.

Tra queste Yasmin, capace di lanciare una challenge di lettura di 100 libri tra cui un volume di #cuoriconnessi, da portare agli esami di 3° media.

Il Prefetto Renato Cortese, Direttore Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, ha presenziato all’evento.

Anche la campionessa Fiamme Oro della Polizia, Elisa Di Francisca, ha partecipato all’incontro per sottolineare come ciascuno abbia la forza per affrontare qualsiasi difficoltà.

Islam, invece, dopo aver commesso un reato online, ha affrontato un percorso strutturato dai servizi sociali, dalla Procura di Reggio Calabria e dalla Polizia.

Presentato inoltre il trailer del docufilm “Non ne vale la pena”“ sul percorso di recupero dei ragazzi, che sarà disponibile a marzo su cuoriconnessi.it..

Il sito cuoriconnessi.it è oggi un vero e proprio hub in grado di veicolare contenuti informativi di grande valore (libri, audiostorie, docufilm, incontri online, etc.) e di interagire in modo nuovo con i ragazzi, perché racconta storie, testimonianze e percorsi di vita complessi, mai scontati, ma soprattutto in grado di indurre riflessioni profonde sul corretto utilizzo della tecnologia.

“Oggi è importante un’attività di formazione, per far sì che l’uso dei social sia consapevole e responsabile ed è essenziale recuperare, soprattutto nelle scuole, i valori educativi come affettività, rispetto della dignità umana, legalità, che poi sono alla base delle libertà fondamentali nella nostra Costituzione.

Mi rivolgo in particolare ai ragazzi presenti e collegati, perché si ricordino l’importanza di non voltarsi dall’altra parte e di avere il coraggio di denunciare quando un compagno è in difficoltà, perché così facendo danno un sostegno al compagno di classe, all’amico. Serve uno sforzo educativo per diffondere la cultura dell’aiuto per non essere indifferenti.”

Vittorio Pisani, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

“La solida e preziosa collaborazione con la Polizia di Stato per #cuoriconnessi, un progetto di cui siamo profondamente orgogliosi, è ormai da otto anni un esempio concreto di quanto pubblico e privato insieme siano in grado di ottenere risultati importanti. #cuoriconnessi in questi anni si è evoluto, ha allargato il proprio raggio di azione, si sono aggiunte nuove attività ed iniziative, ma è sempre rimasto fedele ad un unico modello comunicativo: portare storie e testimonianze diverse tra loro e distanti per dinamiche, culture e territori, ma unite da un unico comune denominatore: il rapporto dei ragazzi con la tecnologia e la rete.

I numeri di #cuoriconnessi in costante crescita, anno dopo anno, confermano che siamo sulla strada giusta e che dobbiamo continuare a impegnarci su questo percorso”.

Giancarlo Nicosanti Monterastelli, Amministratore Delegato di Unieuro.

La campagna TV a supporto del lancio del nuovo libro è on air da oggi fino al 10 febbraio.

Il film, semplice e diretto, è ambientato in classe, dove una ragazza legge un brano tratto dalle testimonianze presenti nel nuovo libro.

L’ambientazione scolastica rappresenta il luogo ideale dove il nuovo volume dovrebbe essere letto, per aprire riflessioni tra i ragazzi.