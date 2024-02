CASTIGNANO – Dopo l’apertura di sabato 3 febbraio con il veglione in maschera a tema, si entra finalmente nel vivo della nuova edizione del Carnevale di Castignano, con tutti gli appuntamenti storici dell’antica tradizione carnascialesca castignanese.

Giovedì 8 febbraio sarà la volta delle “pizze onte”, le tipiche frittelle di Carnevale che verranno cotte e distribuite insieme al vino, in piazza Umberto I, dalle ore 17 fino alla sera, dai rappresentanti della Pro Loco, accompagnate da maschere e dalla musica della banda di Castignano. A seguire, la gara, con un nuovo format, e la proclamazione di Re Carnevale 2024, che avrà l’onore di aprire la sfilata dei Moccoli di Martedì grasso.

La settimana di festeggiamenti proseguirà sabato 10 febbraio, dalle ore 22, con il Veglionissimo Mascherato, presso la struttura polifunzionale Predaia in contrada Galvoni. Un appuntamento tradizionale per i castignanesi di tutte le età, ma anche per i numerosi visitatori interessati ai festeggiamenti del borgo piceno. La serata sarà allietata dalle note della live band “Spaghetti a Detroit” e poi dalla musica di Simon Dj. Il costo d’ingresso è di 10 euro, con la possibilità di prenotare un tavolo tramite la Pro Loco di Castignano.

Lunedì 12 febbraio sarà dedicato ai bambini: presso la struttura polifunzionale Predaia, dalle ore 15,30, la compagnia “I Cirenei” si esibirà in spettacoli di intrattenimento e baby dance con cascate di coriandoli e merende per i più piccoli.

Il gran finale, fiore all’occhiello del Carnevale Storico di Castignano, sarà, ovviamente, martedì 13 febbraio. Dalle ore 15 ci sarà la sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati lungo borgo Garibaldi e, dalle ore 19, da piazza Umberto I, partirà la secolare sfilata dei moccoli, processione pagana che si snoderà per le vie del borgo al grido di “Fora fora li Moccule!”. In serata, dalle ore 21, sempre in piazza Umberto I, quest’anno per la prima volta all’aperto, si terrà il veglione conclusivo del Carnevale 2024.