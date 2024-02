Perché la pizzeria “Totò e Peppino” ha cambiato nome in “I Sapori della Costiera”. Lo spiega il titolare Angelo

"I nipoti di Totò, attraverso il Tribunale di Roma, hanno chiesto a me e a tutte le pizzerie che utilizzavano il nome di Totò di non usare più né il suo nome né la sua immagine. Così ho dovuto cambiare nome al locale, dove cerco di far trovare il calore della mia terra e i suoi diversi sapori, con materie prime provenienti direttamente da quei luoghi".