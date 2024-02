SAN BENEDETTO – La Riviera Samb Volley conquista la Coppa Marche: la formazione di coach Netti ha battuto in finale la rivale Bottega per tre set a uno, riportando a San Benedetto un trofeo che mancava dal lontano 2007 .

Bottega Volley 1-3 Farmacia Amadio Rsv

(24/26, 23/25, 25/16, 16/25)

Il commento di Coach Rocco Netti:

«Ci avviciniamo alla fase clou della stagione con un traguardo che ci riempie di orgoglio: vincere la Coppa Marche era un obiettivo ed è la dimostrazione del lavoro importante che stanno compiendo tutte le componenti, dai giocatori allo staff tecnico passando per la dirigenza… Senza dimenticare i tifosi che ci hanno sostenuto per tutta la partita.

La Final Four ci ha visto soffrire in semifinale contro Appignano, campione in carica di Coppa che ci ha messo in grande difficoltà. Siamo stati bravi a conquistare la finale al quinto set, nonostante le tante assenze che hanno portato all’esordio assoluto in campo di un giovane classe 2007. In finale non potevamo che affrontare Bottega, squadra con cui da due anni condividiamo i match clou in vetta alla classifica.

Serviva una prestazione super e i ragazzi hanno risposto alla grande, senza subire la pressione ma cavalcandola per trovare energie extra. La squadra ha mantenuto per tutta la sfida la mente fredda e il cuore caldo, caldissimo. Ora sarà importante resettare e ripartire con ancora più entusiasmo perchè ci attende la fase playoff con l’obiettivo di raggiungere quella promozione che dalle nostre parti manca da troppi anni. Torniamo con i piedi per terra, lavoriamo in palestra perché ci attendono sfide difficilissime contro squadre esperte.

Ho fiducia in questi ragazzi e nel lavoro dello staff, spero che i tifosi continuino a sostenerci perché il loro supporto è vitale per continuare a sognare».

«Al termine di una partita da categoria superiore» – recita il comunicato della Società – «la Riviera Samb Volley batte la rivale Bottega e conquista una Coppa Marche che mancava dal lontano 2007. Un traguardo ottenuto con una prestazione maiuscola, culminata nell’ultimo set dominato con passione, tecnica e maturità nel non uscire mai dalla partita. Dopo i primi due set equilibrati, e portati a casa con nervi saldi, la Farmacia Amadio subisce il ritorno di Bottega ma non dà mai l’impressione di subire mentalmente il peso della gara. E il quarto parziale è il manifesto della grande prestazione dei rossoblu».