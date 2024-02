SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella mattinata di martedì 6 febbraio, nel corso delle regolari operazioni dell’asta del Mercato Ittico all’Ingrosso, un problema tecnico ha determinato il blocco dei nastri dell’asta. Sono ancora in corso le analisi del sistema per individuarne le cause precise, tuttavia è stato escluso che, come in passato, il disservizio sia stato causato da un problema di connettività.

Dopo ripetuti tentativi, grazie agli sforzi del personale del Comune e dell’assistenza, la linea d’asta è stata riattivata attraverso un intervento da remoto intorno alle 12:00, permettendo ai nastri di ripartire.

Il personale del Mercato Ittico, con l’ausilio dei colleghi del Comune, hanno lavorato fino alle 10:30 per inserire ogni singola transazione avvenuta nel corso dell’asta, rendendo possibile la fatturazione delle stesse e il servizio di cassa.

Al fine di individuare i motivi del malfunzionamento e impedire che siano causa di ulteriori disagi, già nella prossima sessione di asta sarà presente in sede un ingegnere della ditta fornitrice che presterà assistenza e supervisionerà l’impiego della linea d’asta, pronto a intervenire insieme al personale comunale in caso di ulteriori malfunzionamenti.

L’Amministrazione comunale ringrazia il personale e i tecnici per il lavoro svolto e gli armatori e i commercianti per la pazienza e la comprensione a fronte del disagio subito.