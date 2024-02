ASCOLI PICENO – Non poteva esserci occasione migliore dell’edizione 2024 del Carnevale ascolano per presentare il “ChatGPT piceno“, un originale chatbot, che risponde a domande sul Carnevale ascolano e sulle tradizioni locali e che è operativo sul sito ufficiale della kermesse carnascialesca carnevalediascoli.it

Questo progetto, che usa un software che si chiama PicusBot, è nato dall’incontro tra la passione per Ascoli dell’associazione “Il Carnevale di Ascoli“, da sempre attenta anche all’uso del web e delle nuove tecnologie per valorizzare le tradizioni locali, l’intuito degli studenti dell’ Itt “Fermi” di Ascoli e, in particolare, dell’ indirizzo “Informatica – opzione Data Strategist: Intelligenza Artificiale e Data Science“, uno dei primi percorsi di scuola superiore sull’ intelligenza artificiale creati in Italia, e il supporto dell’associazione “Ex allievi Fermi-Sacconi-Ceci“.

Un progetto che conferma la stretta collaborazione tra l’associazione e i giovani del territorio e che presto potrà diventare ancora più accurato grazie alla volontà manifestata da diverse realtà attente alla promozione del territorio di collaborare al progetto, fornendo ulteriori materiali utili per “addestrare”, come si dice in gergo tecnico, PicusBot, e aggiornarlo a una versione “2.0” ancora più potente e in grado di dialogare con cittadini e turisti per aiutarli a conoscere meglio gli eventi, la cultura e le tradizioni picene.

“Si tratta di un sistema chatbot basato su Large Language Model, simile a quello usato da chatbot famosi come ChatGpt e Bard – ha spiegato Michele Coccia, uno dei sviluppatori di PicusBot che frequenta la classe terza “Informatica – Data Strategist” dell’Itt “Fermi”. “Nel nostro caso abbiamo migliorato l’accuratezza del modello inserendo documentazione sulle tradizioni locali, appositamente selezionata, fornita dall’associazione “Il Carnevale di Ascoli” e in questo modo possiamo essere certi che le risposte date dal chatbot siano più attinenti al contesto, rispetto a quelle di modelli conversazionali generalisti – ha continuato. “Io e i miei compagni di classe abbiamo scelto l’indirizzo informatico con l’opzione intelligenza artificiale per cimentarci in un settore innovativo. Allo stesso tempo, quello che volevo di più era appunto poter realizzare progetti, come PicusBot, utili alla società, perché per me questa è l’intelligenza artificiale: una risorsa che concretamente aiuta le persone nella vita di tutti i giorni”.