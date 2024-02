L’Istituto Alberghiero – Istituto tecnico Biotecnologie Sanitarie e della Nutrizione “Filippo Buscemi” di San Benedetto del Tronto annuncia l’apertura straordinaria della segreteria didattica per il giorno sabato 10 febbraio dalle 9 alle 12.

Per supportare le famiglie nella compilazione della domanda d’iscrizione on line, si è ritenuto opportuno effettuare un’apertura straordinaria della segreteria didattica in aggiunta ai consueti orari dal lunedì al venerdì.

Per Info: 0735 587044