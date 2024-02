SAN BENEDETTO – Terza vittoria consecutiva per l’Infoservice Sambenedettese Basket che nello scontro diretto contro Teramo Basket vince 85-75, ribaltando anche la differenza canestri. Per la squadra unificata Sambenedettese Basket, Grottammare Basketball, Martinsicuro Basket, Acquaviva Basket si tratta di un successo importantissimo nella rincorsa ai play-off ottenuto contro una delle formazioni più attrezzate del torneo che occupava il quarto posto in classifica.

Il primo tempo era in equilibrio con gli attacchi a prevalere sulle difese su entrambi i lati del campo; sul finale di secondo quarto il Teramo ha conquistato un piccolo vantaggio, andando alla pausa sul 40-46.

Alla ripresa delle ostilità, l’Infoservice ha cambiato totalmente marcia e ha piazzato subito un break di 11-0. Il Teramo non ha mollato, restando tuttavia sempre incollato ai rossoblù fino al nuovo decisivo break finale.

MVP della sfida Raul Cardenas autore di 22 punti, 24 i punti a referto per Mattia Bassetti, 23 per Mandel Adib Tongue Zuko.

Incredibile il ruolino di marcia dei rossoblù dall’arrivo di Coach Remo Tempera: 3 vittorie su 4, e tutti ricordano come è arrivata l’unica sconfitta.

Il campionato tuttavia non permette cali di concentrazione e i rossoblù dovranno confermare l’ottimo momento Sabato 10 febbraio alle ore 18:30 nella sfida casalinga contro Torre de’Passeri, una sfida particolare per Coach Tempera artefice della cavalcata clamorosa dei torresi fino alla serie B.

Infoservice Sambenedettese: Attili 3, Ancillai, Di Monte ne, Del Zompo ne, Cardenas 22, Fazzini ne, Ndoj ne, Maiorana Liga ne, Bassetti 24, Sgura 8, Tongue Zuko 23, L’Innocente 5.

Teramo: Mastrodomenico 2, Di Giandomenico ne, Conti 5, Leonzio 12, De Natale 7, Di Giorgio 20, Scafidi 26, De Luca 3, Caccioni ne, Lanzillotto ne.

Parziali: 20-20, 20-26, 20-12, 25-17.

Progressivi: 20-20, 40-46, 60-58, 85-75.