SAN BENEDETTO – Ha lasciato il mondo Luciano Chiodi. L’ho appena saputo, dopo che stamattina avevo avuto l’onore di stare al suo capezzale per rivederlo in vita prima che salisse al Padre. A casa sua con la moglie Silvana e i suoi figli.

Era per me piú di amico, un fratello con il quale sono stato a stretto contatto sin da quando è venuto (1970) a lavorare con me nel Laboratorio Analisi del “Madonna del Soccorso”.

Una persona eccezionale, come dico nel titolo, non solo per me ma credo per tutti coloro che lo hanno conosciuto. Il nostro rapporto andava peró oltre, perché è stato l’amico con il quale mi confidavo come non ho fatto con nessun altro nella mia vita. E viceversa.

Certamente Luciano è stato piú utile a me di quanto lo sia stato io per lui. Mi ha sempre assistito e non solo nell’aspetto sanitario, quindi nelle sue funzioni di infermiere, ma in qualsiasi cosa di cui avevo bisogno. Sapeva fare tutto, la sua abitazione in via Monte San Michele se l’è costruita quasi da solo. È stato tra l’altro, per tantissimi anni il Direttore Organizzativo di Espresso Rossoblu, sin dalle prime edizioni, un lavoratore impeccabile e instancabile.

È stato il mio testimone di nozze ed ero orgoglioso di dirlo quando ne capitava l’occasione. Potrei raccontare decine di aneddoti degli anni trascorsi con lui ma ne bastano due che riguardano il suo percorso di assistente ai malati fino a poco tempo fa e di una sua abilitá particolare.

Quando in ospedale c’era da trovare una vena particolarmente difficile per un prelievo di sangue, da tutti i reparti chiamavano Luciano che era infallibile.

Come assistente dei malati era ricercatissimo per piú motivi. Era talmente bravo che gli dicevo spesso: “Luciá, per favore ti prego di morire dopo di me perché sennó uno come te dove lo trovo, quando ne avró bisogno”.

Per spiegarmi meglio aggiungo che stamattina al suo capezzale ho pianto come fosse, non solo un grande amico, ma un parente stretto. Addio.

Le condoglianze mie alla moglie Silvana e a tutta la sua grande famiglia. Da parte mia, di mia moglie Paola, di tutti miei cari e della redazione di Riviera Oggi.

I funerali si terranno mercoledí 7 febbraio alle ore 10, presso la chiesa di Sant’Antonio.