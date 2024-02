MONTEPRANDONE – Partiti, anche loro. La formazione Under 13 dell’HC Monteprandone ha inaugurato il campionato.

I verdi di coach Raffaele Salladini sono stati inseriti nel girone B, misto. Ieri, domenica 4 febbraio, primo concentramento della stagione, proprio al Colle Gioioso. Questi i risultati: Monteprandone-Camerano 21-28, Camerano femminile-Falconara 37-21, Camerano-Camerano femminile 30-27 e Falconara-Monteprandone 21-30. Prossimo impegno, stessa formula, domenica 11 febbraio a Camerano (dalle 9).

La prima fase del torneo, che prevede due concentramenti e quattro partite singole, si concluderà il 25 febbraio. La seconda fase, entro il 18 maggio, si costituirà di un unico raggruppamento per la determinazione della classifica finale: gare di andata e ritorno e secondo il format del girone all’italiana, in otto concentramenti, in cui ciascuna squadra si porta dietro i soli punteggi acquisiti nelle partite già disputate con le concorrenti dirette provenienti dallo stesso girone (ad esclusione di ogni altro dato) e con le quali non sono previsti incontri.

L’Under 13 maschile con il migliore piazzamento finale è proclamata Campione regionale delle Marche per la categoria di appartenenza. Idem quella femminile. Poi, entro il 2 giugno, le finali per stabilire i Campioni di Area.

Intanto, lasciata alle spalle l’ennesima sosta della stagione, per la prima squadra dell’HC Monteprandone (capolista del girone C di Serie A Bronze insieme al Team Mascalucia) è tempo di pensare al prossimo impegno: domenica, alle 18, match sul campo della Polisportiva Gaeta.