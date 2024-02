Da Scienziati nel Pallone Magazine n. 1339

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Vedendo il 3-0 sul tabellino, verrebbe da pensare a una partita facile, cosa che invece non è stata. E non solo perchè i gol che hanno chiuso i conti sono arrivati soltanto nel recupero, ma anche perchè i rossoblu, dopo il vantaggio nel primo tempo, non hanno avuto chiare e nitide occasioni per impensierire Servalli.

Insomma una gestione del vantaggio molto simile alla partita col Fano, con una Samb che si è affidata più all’estro e alle giocate estemporanee dei singoli (Fabbrini su tutti), che al fraseggio manovrato di squadra, anche per via dell’assenza del “metronomo” Arrigoni a scandire i ritmi in cabina di regia. Al suo posto Barberini, con caratteristiche diverse, più di quantità, affiancato da Toure autore di una grande prova a centrocampo.

L’1-0 arriva, nel momento più difficile, pochi minuti dopo il gran salvataggio di Coco su Fontana, grazie ad un inserimento di Zoboletti che ha poi trovato la carambola giusta, a sottolineare ancora una volta l’importanza dei terzini in questa squadra (Pagliari già 4 reti, Zoboletti 2). Gol o autogol? Poco importa per il Riviera che scandisce a gran voce il nome del nipote d’arte.

Attimi di spavento per Scimia, dopo un duro contrasto a centro area con Antongiovanni che nel tentativo di rinviare il pallone ha colpito in pieno alla nuca il numero 8 rossoblu. Uscito in barella con un po’ di apprensione generale, si è poi fortunatamente rialzato ed è stato portato in ospedale solo per accertamenti di routine, dopo una botta del genere. Resta il dubbio su cosa avrebbe dovuto subire di più per vedersi assegnare un calcio di rigore?

Una vittoria da squadra cinica, di quelle non appariscenti, ma estremamente concrete, di quelle che vincere è l’unica cosa che conta, aldilà del bel gioco.