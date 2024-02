WEB TV – Nuova puntata di Scienziati nel Pallone, la 21esima stagionale per commentare la vittoria della Samb contro il Vastogirardi.

Ospiti i tifosi rossoblu Giuseppe Ricci e Daniele Mosca, in arte “Il critico del gol”.

Interviste, approfondimenti, focus tattici e l’immancabile Angolo dello Scudetto sul Derby d’Italia.

In studio i nostri scienziati Nazzareno Perotti, Giuseppe Buscemi e Walter Del Gatto. Conduce Antonio Di Salvatore. In collegamento, Giacomo Reale speaker del Campobasso per captare che aria si respira nell’ambiente molisano durante il duello a distanza con i rossoblu.

La puntata andrà in replica su 7 Gold il mercoledì e il venerdì alle ore 17.30, sul canale 15 del digitale terrestre.