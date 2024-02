SAN BENEDETTO – Di seguito, nel virgolettato, la nota di Paolo Canducci e Aurora Bottiglieri sulle criticità sanitarie che sempre più stringono il nodo intorno al Madonna del Soccorso.

“Come era stato annunciato in conferenza stampa dalla direttrice generale dell’AST 5, dottoressa Natalini, in questi giorni si sta provvedendo al trasferimento dei posti letto dalla medicina di urgenza presso i locali del PS, con riduzione di ben 5 posti ed è ufficiale che i medici che fornivano la loro prestazione professionale presso il MURG, medici pagati con fondi governativi (prestazioni aggiuntive), senza quindi impegno di spesa da parte dell’AST di AP, non saranno più chiamati a prestare la loro prestazione professionale.

Pertanto al Pronto Soccorso nel turno notturno opererà un solo medico strutturato, che sarà impegnato, oltre che presso la medicina di urgenza dove sono ricoverati i pazienti che necessitano di un assistenza più impegnativa, anche con i pazienti in arrivo al Pronto Soccorso.

Come confermato dalla stessa dottoressa Natalini gli accessi al nostro PS sono circa 90 al giorno, con punte più alte nei periodi estivi. A seguito di queste scelte, a nostro avviso gravi e ingiustificate, negli orari notturni sarà presente solo un medico strutturato e un medico delle cooperative, che come sappiamo non sempre è specializzato in medicina di urgenza, per cui di routine si occupa dei codici di minor gravità (verdi e bianchi) .

Sempre durante la conferenza stampa del 17 gennaio dalla direttrice dell’AST 5 è stata ventilata l’ipotesi che i medici delle cooperative potrebbero interessarsi anche dei codici gialli, codici che dovrebbero di norma essere presi in carico solo dai medici specialisti in medicina d’urgenza. Tutto questo ci preoccupa per il probabile aumento del rischio clinico, già segnalato dagli stessi medici del PS con una mail inviata alla direzione generale dell’AST 5. È evidente che con la presenza di un solo medico i tempi attesa si allungheranno e non solo per codici minori ma anche per i codici più impegnativi, gialli e rossi, che dovrebbero invece essere presi in carico in tempi brevissimi.

Interessante sarebbe conoscere i dati di afflusso del fast truck geriatrico (codici argento) avviato in via sperimentale da un paio di settimane: quanti over 75 hanno usufruito di questo percorso, che è comunque operativo solo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 17. Visto il perdurare delle lunghe attese al PS ci viene il sospetto che i numeri siano di scarsa rilevanza. Attendiamo con trepidazione i dati ufficiali.

Anche sul possibile risparmio economico conseguente a queste scelte nutriamo diversi dubbi. Presso l’ AST di Fermo, che ha una situazione analoga alla nostra per quanto riguarda la carenza di personale compensata dall’ utilizzo delle cooperative, il risparmio sulla spesa del personale a parità di prestazioni non c’è stato, anzi si è speso di più. L’unica differenza sta nel fatto che per pagare le cooperative si utilizzano fondi di altri capitoli di spesa, quali quelli relativi all’acquisto di beni e servizi e non il capitolo di spesa del personale.

Le brutte notizie purtroppo non finiscono qui. Recentemente 3 tecnici radiologici, per scelte personali, oltre ad un altro tecnico con funzioni di coordinatore per pensionamento, hanno rinunciato ai loro incarichi a tempo indeterminato, è importante sapere in tempi brevi se la direzione ha intenzione di sostituirli.

In questi giorni è stata pubblicata una indagine dell’Anaoo Assomed (sindacato dei medici ospedalieri) nella quale viene segnalato che il sovraccarico di lavoro per i medici ospedalieri è peggiorato notevolmente negli ultimi 10 anni e questo favorisce la fuga dal pubblico al privato; non vorremmo che a seguito delle scelte operate dalla direzione accada la stessa cosa presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di San Benedetto”.